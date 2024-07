ESCLUSIVA SI Pedullà: “Rugani-Bologna, la situazione. Incontro tra l’agente e Giuntoli. L’Arabia…”

In casa Juventus bisogna capire quali saranno i risvolti sul futuro di Daniele Rugani, che ha diverse estimatrici che lo vogliono ingaggiare per la stagione 2024/25.

Il nostro Alfredo Pedullà ha parlato della sua situazione: “Qualche giorno fa vi avevamo parlato del gradimento Bologna sia per Rugani che per Milik, al netto dei rapporti difficili tra i due club dopo la vicenda Calafiori. Ieri avevamo anticipato un nuovo contatto tra Davide Torchia, agente del difensore, e il Bologna. Stamattina c’è stato un incontro a Casteldebole, presenti Sartori e Di Vaio, e il Bologna ha ribadito il gradimento. Ma vuole capire l’esborso sul cartellino, al massimo pagherebbe 3-4 milioni. Dobbiamo aggiungere che al momento del rinnovo, mantenimento di una vecchia promessa, c’era stata un’apertura della Juve a liberare Rugani se fosse arrivata una proposta senza una grande richiesta per il cartellino. Accadrebbe la stessa cosa con il Bologna? Lo capiremo presto. In serata a Torino c’è stato un incontro tra Giuntoli e Torchia, quest’ultimo poi riferirà a Rugani. Non va trascurata la pista araba, non obbligatoriamente l’Al Shabab ma una nuova soluzione. E Rugani non ha chiuso alla soluzione estera. L’Atalanta resta sullo sfondo, le cose possono cambiare in pochi giorni. Intanto il Bologna, come anticipato da Michele Criscitiello, è forte anche su Bijol dell’Udinese”.