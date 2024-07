Tiene banco in casa Roma il tema del nuovo attaccante. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari dal proprio profilo X, c’è un nome che non è da dimenticare fra quelli che sono finiti nella lista dei giallorossi, ed arriva dalla Ligue One.

Ecco quanto riporta: “ Jonathan David del Lille r esta un profilo apprezzato da Ghisolfi e da De Rossi per caratteristiche tecniche affini allo stile di gioco che i giallorossi intendono proporre nella stagione che verrà, come avevamo spiegato”.