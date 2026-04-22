Esclusiva SI – Juventus, Pedullà: “Scatto per Alisson”. I dettagli

Il problema portiere ha contraddistinto la stagione della Juventus. Il continuo ballottaggio tra Di Gregorio e Perin non ha dato certezze a Tudor prima e Spalletti poi. Ecco che i bianconeri pensano ora a l’ex Roma Alisson.

Alla Roma prima e al Liverpool poi, passando anche dalla casacca del Brasile, Alisson Becker si è sempre confermato come un portiere abile con i piedi e affidabile tra i pali. Un profilo perfetto per una squadra che ama giocare a calcio e iniziare la propria costruzione dal basso. Caratteristiche che sarebbero perfette per la nuova Juventus di Luciano Spalletti. I due si sono incrociati alla Roma nella stagione 16-17 e si potrebbero ora riabbracciare. In un ottica di cambiamento il Liverpool potrebbe lasciar andare il suo portiere, avendo già in rosa Mamardashvili. Ecco che quindi Alisson Becker potrebbe rappresentare un’occasione per la Juventus.

Esclusiva SI – scatto Juventus per Alisson Becker

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Alisson Becker rappresenterebbe il profilo n.1 nella short list di Luciano Spalletti per il portiere della Juventus nella prossima stagione. Il ballottaggio Di Gregorio-Perin, non ha dato certezze con il primo, soprattutto che ha attraversato un periodo complicato fatto di errori, gravi e di critiche, tante, da parte dei tifosi. Ecco che la Juventus ha messo nel mirino il Brasiliano del Liverpool, club che può contare anche su Mamardashvili, portiere di qualità e in rampa di lancio. Secondo quanto rivelato dal nostro Alfredo Pedullà ci sarebbe anche il gradimento dello stesso portiere ex Roma, verso la Juve. Alla Roma, Alisson ha anche già lavorato con Luciano Spalletti, nella stagione 2016-2017.

Esclusiva: #Juventus, scatto per #Alisson. È la prima scelta e c’è il sì del portiere — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 22, 2026

Il rinnovo di Locatelli

Le dichiarazioni del capitano della Juventus: “Ci tenevo a ricordare Manninger, io che da bambino guardavo la Juve ho un ricordo di lui. Era una grandissima persona, lo ricorderemo con affetto, verrà ricordato domani e per sempre. Mando un abbraccio alla famiglia”. Sulle emozioni del rinnovo: “Quando oggi sapevo di dover fare la conferenza, mi son chiesto come posso dire cosa provo, di aver rinnovato con la Juve, di essere capitano, è difficile da descrivere. La risposta è da fare domani a un bambino qualsiasi che viene a vedere la Juve domani. ‘Tu tifi Juve fin da piccolo? Ti piacerebbe diventare capitano un giorno e sposare un progetto del genere?’. La mia risposta è questa”.