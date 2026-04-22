Atalanta-Lazio, stasera la seconda semifinale: le ultime

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Como oggi, Atalanta e Lazio si affronteranno con in palio l’ultimo posto nella finale della Coppa Italia 2025/2026.

Si affronteranno stasera alla New Balance Arena Atalanta e Lazio per la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia. Ieri il successo 3-2 dell’Inter contro il Como. Oggi si deciderà la seconda finalista in vista dell’ultimo atto, il 13 maggio all’Olimpico di Roma. L’andata ha regalato gol e spettacolo in un clima spettrale, quello di Roma con lo stadio praticamente vuoto. In gol erano andati Dele-Bashiru e Dia per la squadra di Sarri e Pasalic e Musah per quella di Palladino. Oggi 90 minuti o forse di più che risulteranno decisivi per decretare la seconda finalista della Coppa Italia 2025/26.

Atalanta-Lazio, la seconda semifinale

Atalanta e Lazio per regalarsi una finale che potrebbe per entrambe rappresentare una svolta nella stagione. I neroazzurri dopo il pessimo avvio con Ivan Juric hanno svoltato con Raffaele Palladino. La rincorsa in campionato ha però subito una grossa frenata con il ko contro la Juventus e il pari 1-1 con la Roma. In Champions League poi dopo essere riuscita a eliminare il Borussia Dortmund l’Atalanta è uscita contro il Bayern Monaco. Ecco quindi che la finale di Coppa Italia potrebbe regalare un’occasione più unica che rara per centrare un trofeo e la qualificazione in Europa League.

Un doppio obiettivo che anche la Lazio vuole centrare. I biancocelesti rispetto all’Atalanta non hanno mai realmente lottato per le competizioni europee in questa stagione. La partenza ad handicap dovuta al mercato bloccato non ha permesso a Sarri di poter contare su una rosa adatta al suo calcio e il mercato di gennaio, Taylor e Maldini a parte non ha permesso al tecnico biancoceleste di poter svoltare dopo anche le cessioni di Castellanos e Guendouzi. L’occasione di vincere un trofeo potrebbe però far rivalutare seppur in parte un’annata complicata. Anche se per l’allenatore una competizione di 5 partite non può far rivalutare una stagione intera.

Le parole dei due allenatori

Così Palladino sulla gara: “Partita più importante della stagione? Certo che si. Per l’Atalanta è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato“.

Anche l’ipotesi che la Coppa Italia possa trasformare la stagione in una sorta di “anno zero” viene respinta: “No, io devo fare valutazioni, non mi fa cambiare idea della stagione. Parliamo di una competizione che conta 5 partite”. Per quanto riguarda il piano gara, Sarri intravede similitudini tra gli avversari e la squadra affrontata nell’ultimo turno: “Hanno caratteristiche che possono diventare simili al Napoli. Noslin uscito acciaccato da Napoli”.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic/Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri/Isaksen, Maldini/Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.