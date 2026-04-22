Zanetti elogia Chivu: “La squadra crede in quello che fa”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha voluto tessere le lodi di Chivu, elogiando il percorso dei nerazzurri fino a questo momento.

Le parole di Zanetti ai microfoni di Viva el Futbol: “Cristian ha fatto un percorso nel nostro vivaio e ora in prima squadra. Sinceramente sono felicissimo per lui, perché conosco prima la persona: un ragazzo molto intelligente, che trasmette senso di appartenenza e valori”.

L’elogio a Chivu

Zanetti evidenzia anche una grande qualità di Chivu: “Non era semplice, alla sua prima esperienza in una squadra come la nostra; sapete la pressione che comporta guidarla. Ma con la sua cultura del lavoro, la sua professionalità e la sua serietà ha fatto un lavoro straordinario. Speriamo di finirlo nel migliore dei modi, ma in poco tempo ha saputo creare un gruppo che si sente identificato con lui e con l’Inter e lo dimostra”.

Ancora Zanetti: “Soprattutto nei momenti di difficoltà ha saputo sempre credere in quello che sta facendo, e quando hai una squadra che crede in quello che fa è più semplice arrivare all’obiettivo. Grande merito a lui, allo staff e ai ragazzi che lo seguono”. Ma chi era l’idolo di Zanetti da bambino? “Ricardo Bochini, lo stesso di Diego Maradona. Poi mi è sempre piaciuto Lothar Matthaus“.