Lazio, 3 a 1 contro il Trapani in amichevole. Doppietta Castellanos, problemi per Tavares e Cataldi

La Lazio vince anche la seconda amichevole dal ritiro di Auronzo: 3-1 il finale contro il Trapani. Protagonista del match è El Taty Castellanos, il quale in 6 minuti ha prima realizzato l’1 a 0 su calcio di rigore, per poi firmare la doppietta, stavolta di testa sull’assist fornito da Guendouzi.

Di Kragl il gol che aveva momentaneamente accorciato le distanze per l’errore di Casale, all’85’ ecco il definitivo 3 a 1 siglato da Noslin. Mandas protagonista nel finale a negare la seconda gioia ai siciliani. Nota stonata per Baroni è lo stop del nuovo arrivato Tavares, il quale dopo appena 20 minuti ha avuto un fastidio muscolare preferendo chiedere il cambio. Anche Cataldi, per lo stesso motivo del compagno, è uscito dal campo nel finale. Lo stesso Cataldi dopo la partita ha confermato di avere problemi all’adduttore da qualche giorno e di aver preferito fermarsi quando ha sentito che si induriva.