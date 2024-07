Rivelazione shock su Schumacher: “È stato molto difficile”

Le dichiarazioni dell’ex protagonista in Formula 1 hanno spiazzato: c’entra Michael Schumacher e il paragone è incredibile

Sette titoli mondiali vinti ed un talento fuori dal comune che lo ha portato ad essere considerato una delle più grandi leggende della storia della Formula 1. I tifosi della Ferrari non dimenticheranno mai le gioie arrivate grazie a Michael Schumacher che nei primi anni 2000 ha dettato legge riportando il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.

Da allora tante cose sono cambiate per la Scuderia di Maranello che ha visto solo il successo di Raikkonen da quasi un ventennio e che adesso sembra in grossa difficoltà, passando proprio dal tedesco che dal 29 dicembre 2013 vive un vero e proprio dramma. L’incidente sugli sci ha cambiato la vita di Michael e della sua famiglia. Rimangono, però, i dolcissimi ricordi che sulle quattro ruote hanno consacrato il ‘Kaiser’ come un vero e proprio fenomeno. Lo sanno bene, benissimo, i suoi ex compagni di scuderia che lo hanno accompagnato nella sua straordinaria carriera.

Uno di questi, nelle scorse ore, ha vuotato il sacco annunciando un retroscena incredibile che riguarda proprio Michael. Il passato alla Sauber poi il passaggio in Ferrari, nel 2006. Sono passati ben diciotto anni da allora e Felipe Massa adesso parla di quei momenti alla guida della ‘Rossa’ e dell’essere stato il numero due, alle spalle di Michael Schumacher. Un anno insieme ad una leggenda, uno dei campioni più forti e vincenti della storia della Formula 1.

Schumacher, Massa confessa tutto: annuncio shock

Felipe Massa ha ripercorso gli otto anni in Ferrari in una sentita intervista a ‘UOL Esporte’ parlando anche del rapporto con chi è venuto dopo Michael a Maranello. Dal 2010 al 2013, il brasiliano ha fatto coppia con Fernando Alonso.

E proprio l’attuale pilota dell’Aston Martin, uno dei pochissimi veterani ancora in attività, ha rappresentato una bella gatta da pelare per Massa: “In quella fase ho sofferto molto di più con Alonso che con Michael”, ha rivelato il talento sudamericano che nel 2008 sfiorò l’idea di vincere il Mondiale. Nel mezzo quello che è stato l’ultimo successo della Ferrari, nel 2007, ad opera di Kimi Raikkonen.

Massa parla anche del suo arrivo in Ferrari: “Stavano investendo molto su un pilota giovane e Schumacher era a fine carriera e alla fine della storia con la Ferrari. Non è stato facile correre contro il numero 1 come era Michael, con tutta la potenza che un pilota del genere ha all’interno del team”. L’ex Williams ha ribadito come “A volte nel lavoro bisogna mandare giù cose non facili”, riguardo evidentemente all’enorme influenza che il ‘Kaiser’ aveva sulle decisioni in casa Ferrari.

Nonostante le difficoltà con Schumi, Massa ha quindi ammesso come i momenti più complicati li abbia vissuti con Alonso. L’asturiano, si sa, è personaggio carismatico e dal carattere assai sfaccettato. Un pilota ingombrante, in pista e non solo. E questo Massa e la Ferrari lo sanno molto bene.