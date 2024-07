Ultim’ora Nadal, ormai è fatta: tifosi al settimo cielo, è l’annuncio che tutti aspettavano

La notizia è stata ufficializzata mentre Nadal è impegnato a Bastad. Una grandissima gioia per tutti i suoi tifosi

La notizia che tutti i tifosi di Rafael Nadal aspettavano con ansia è finalmente arrivata. Il campione maiorchino, dopo aver saltato Wimbledon per prepararsi alle Olimpiadi di Parigi, non si ritirerà affatto al termine dei Giochi. Anzi.

Nadal, infatti, è ufficialmente iscritto agli US Open 2024 con il ranking protetto. Quattro volte vincitore dell’ultimo Slam dell’anno, Rafa è nell’elenco dei partecipanti al tabellone principale dell’edizione 2024 che si terrà dal 26 agosto all’8 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il suo nome figura accanto a quello di altre stelle come Novak Djokovic (campione in carica), Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. La presenza, tuttavia, è quella che più di tutte ha scaldato il cuore dei tifosi.

Il ritorno di Nadal è avvenuto con la vittoria contro Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, al Nordea Open di Bastad in Svezia. Era la sua prima partita in singolare dal 27 maggio e la vittoria per 6-3, 6-4 ha dimostrato che, nonostante l’età e i recenti infortuni, Nadal sa essere ancora molto competitivo. Questo successo ha alimentato l’entusiasmo e l’ottimismo dei fan che ora sognano un ultimo grande capitolo nella straordinaria carriera del loro idolo.

Nadal allo Us Open, è nella entry list del torneo

L’annuncio della partecipazione di Nadal agli US Open è stata una sorpresa. Dopo aver rappresentato la Spagna alle Olimpiadi di Parigi sia nel singolare che nel doppio in coppia con Carlos Alcaraz, Nadal non sembra intenzionato ad appendere la racchetta al chiodo.

L’idea di vedere Nadal competere ancora una volta in uno Slam, soprattutto dopo l’incertezza degli ultimi anni, è motivo di gioia e speranza. L’entry list degli US Open 2024 vede anche una forte rappresentanza italiana, con nove giocatori ammessi direttamente nel main draw. Tra questi, spicca il nome di Jannik Sinner, attuale numero 1 al mondo che cercherà di conquistare il suo secondo titolo Major dell’anno.

Tornando a Nadal, con la sua iscrizione agli US Open 2024, Rafa ha confermato ulteriormente che il suo ritiro è tutt’altro che vicino. Peraltro, sempre a settembre, il campione iberico parteciperà anche all’edizione 2025 della Laver Cup che si terrà a San Francisco in California. Nadal farà parte del team Europe insieme a Alcaraz, Medvedev e Zverev, in attesa di altri convocati.