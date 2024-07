Bufera Hamilton: annuncio pesantissimo sulla Ferrari

Retroscena clamoroso sul futuro matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari, ecco come stanno veramente le cose

Più passano le settimane e più si avvicina l’attesissimo trasferimento di Lewis Hamilton a Maranello, alla corte della Ferrari. Come noto, il sette volte campione del mondo terminerà la stagione corrente di Formula 1 tra le fila della Mercedes per poi approdare in Italia per l’ultima sfida della sua straordinaria carriera.

L’operazione, prontamente ribattezzata “il colpo del secolo“, ha ovviamente creato grande scalpore tra appassionati ed addetti ai lavori. Soprattutto per la tempistica intercorsa tra le prime indiscrezioni autorevoli e l’annuncio formale del Cavallino Rampante, arrivato a inizio febbraio, alla vigilia del Mondiale: tutto è successo nel giro di poche ore e in poche ore la notizia è venuta a galla.

Mercedes, Hamilton addio: Toto Wolff punta il dito contro la Ferrari. Le sue parole

Un fulmine a ciel sereno in casa Mercedes, dove si è incassato il colpo non senza un po’ di amarezza. La stessa che Toto Wolff, team principal della compagine di Brackley, non ha nascosto in una recente intervista a ‘Sky Sports’. “Con Lewis c’è sempre stato un rapporto professionale e personale, ma l’ultimo contratto a breve termine ci apriva ad uno scenario di questo tipo“, ha ammesso il manager viennese. Poi, però, il suo tono si è fatto decisamente più piccato.

“Quello che mi ha fatto male, è stata la totale assenza di un tempo di reazione. Tutto è successo tutto in un giorno e la soffiata alla stampa è arrivata nel momento in cui stavamo riflettendo sulle tempistiche dell’annuncio. La notizia chiaramente è trapelata dalla Ferrari, tra l’altro proprio nel giorno della comunicazione dei loro risultati finanziari”, ha sottolineato pungente Wolff.

Il rapporto tra Toto e Lewis è comunque rimasto buono riferendo come abbia capito le sue motivazioni, ed è assolutamente in pace con lui. Il loro rapporto è molto più profondo per stessa ammissione di Wolff, ma la separazione ha chiaramente colpito nel profondo l’austriaco, il quale ha rivelato: “Non abbiamo divorziato amichevolmente“.

Insomma, le parole di Wolff sono l’ennesima dimostrazione della grandissima portata dell’affare Hamilton-Ferrari. E c’è il sentore che la Mercedes si stia preparando a rispondere con un’altra operazione stellare: si pensi, ad esempio, al pressing insistente di Toto sul tre volte iridato Max Verstappen. Staremo a vedere, la bufera è appena iniziata.