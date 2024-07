Inter, il rinnovo di Dumfries poi tutto sul difensore mancino e… Gudmundsson

Il cambio di proprietà non ha minimamente cambiato i piani di un’Inter sempre più ambiziosa con Marotta, come nuovo presidente: Oaktree ha voluto mantenere alto e competitivo il livello del club nerazzurro. In pochi giorni sono stati annunciati Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez.

Il DS Ausilio e il suo vice Baccin cercheranno di alzare l’asticella e punteranno ad un’altra stagione importante con acquisti mirati, soprattutto in campo europeo. La dirigenza nerazzurra è già operativa da diverse settimane dopo aver chiuso i primi colpi dopo l’infortunio di Buchanan in Copa America.

La società è al lavoro per il rinnovo di Dumfries che ha anche dalla Germania ha mandato chiari segnali all’Inter con i nerazzurri che dovrebbero effettuare altri colpi sul mercato… ma questo dipenderà molto dalle uscite: Valentin Carboni nel mirino dell’OM, il Tucu Correa e probabilmente Marko Arnautovic. Il grande obiettivo per rinforzare il reparto offensivo resta Albert Gudmundsson, poi ci sarà anche il tempo per rinforzare la difesa dopo aver perso Cabal. Nel mirino Johan Vasquez del Genoa e Jakub Kiwior dell’Arsenal.