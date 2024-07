Nuovo aggiornamento su Colpani: resta un obiettivo concerto della Fiorentina e alcune cose stanno cambiando. Per esempio il Monza apre al prestito oneroso con diritto (e non obbligo) ma bisogna trovare una quadratura sulle cifre. La Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 15-16. Nessun pranzo oggi.