ESCLUSIVA SI Pedullà: “Milan prima scelta di Fofana. Samardzic? La cifra è la stessa chiesta alla Lazio”

Da Samardzic, per il quale vi abbiamo svelato l’incontro in programma con il Milan fissato per lunedì a Fofana, Alfredo Pedullà spiega la situazione di mercato relativa ai centrocampisti che il Milan sta inseguendo.

Ecco le sue parole: “Ci risiamo, torna il tormentone Samardzic. Accostato per la prima volta al Milan dalla “Gazzetta dello Sport” un paio di giorni fa, l’interesse è confermato. Ma sulle cifre siamo alla solita richiesta, la stessa che aveva spaventato la Lazio: 25 milioni, bonus compresi, più il solito balletto per le commissioni. Quindi siamo dentro gli eterni “se”, “ma”, “forse”: vedremo se il Milan deciderà di giocare una partita molto costosa. I rossoneri proveranno ad andare fino in fondo, vi abbiamo anticipato poco fa l’incontro con l’Udinese fissato per lunedì. Se vogliamo, con quei soldi per il cartellino (anche meno) si può prendere Fofana, obiettivo vero da settimane con il totale gradimento del diretto interessato. Ora si sta lavorando per l’intesa con il Monaco, a meno di un anno dalla scadenza del contratto, sapendo che con 20 milioni si può andare a dama. E magari provare a fare il doppio colpo con Samardzic, sapendo che ci sono alcune uscite da fare (occhio sempre a Bennacer-Arabia).