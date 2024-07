Juventus, le certezze del nuovo corso targato Thiago Motta

La Juventus vuole ripartire più forte che mai. E i bianconeri si stanno già allenando agli ordini di Thiago Motta, che vuole fornire sin da subito un’identità forte e chiara allo sviluppo del gioco bianconero. Cercare la massima brillantezza atletica è il primo elemento cardine per la proposizione offensiva della Vecchia Signora. Le certezze tattiche del nuovo corso Motta sono: intensità, dinamismo e corsa in avanti. Ma soprattutto ragionata: le posizioni sono determinanti e correre a vuoto, con Motta al timone, non è assolutamente contemplato.

Il sacrificio risiede nella comprensione delle dinamiche di un gioco volto all’immediata riconquista del pallone. Se guardare in avanti è una delle prerogative mottiane, certamente, sul piano dei giocatori, la colonna vertebrale dell’assetto sarà formata da Di Gregorio tra i pali, in difesa capitan Danilo e Bremer a governare il reparto arretrato, la mediana con K.Thuram, Douglas Luiz e probabilmente Koopmeiners; in avanti la certezza è Vlahovic, per il resto i movimenti potrebbero aumentare.