Milan, Morata il tuo ‘9’. Connessione di qualità con Leao e Pulisic

Poteva essere Zirkzee, alla fine il centravanti del Milan si chiamerà Alvaro Morata. Quattro anni di contratto a 4,5-5 milioni a stagione. L’uomo chiave dei rossoneri è l’ormai ex attaccante dell’Atletico Madrid, per un’operazione di quasi 50 milioni lordi: 13 per il cartellino, circa 32 per l’ingaggio.

Morata aggiunge esperienza e duttilità all’attacco di Paulo Fonseca. Anzitutto il modo di attaccare la profondità, poi nel dialogo con i compagni ed è pronto anche a farsi sentire in area di rigore. Da cercare la connessione di qualità con Leao e Pulisic, la più rilevante nell’economia globale di squadra. Qualora fosse trovata, beh, i tifosi del Milan sono pronti a divertirsi in casa e fuori.