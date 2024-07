“Salta le Olimpiadi”: Sinner, l’annuncio fa tremare i tifosi

I tifosi di Jannik Sinner tremano: arriva l’annuncio sulle Olimpiadi di Parigi. C’è chi lancia una provocazione

Dopo la delusione del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner si sta concentrando sul recupero per poi iniziare a programmare le Olimpiadi di Parigi, il prossimo grande step dell’altoatesino. Il tennista numero uno al mondo ha incassato il brutto colpo dovuto al malore che l’ha portato alla resa contro Medvedev nei quarti del torneo inglese. Dopo qualche giorno di vacanza e relax con la sua ragazza in Sardegna, il fenomeno di San Candido ha ripreso la preparazione.

Prossimo obiettivo dunque le Olimpiadi, ma c’è un annuncio negli ultimi giorni che sta facendo letteralmente tremare i tifosi. L’altoatesino ‘dovrebbe’ saltare i Giochi, almeno stando alle parole dell’esperto che non sembra avere dubbi. Sinner potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio e ad una decisione difficile da prendere.

Sinner e le Olimpiadi: salta tutto? I Giochi sono a rischio

L’ex tennista e scrittore, Luca Bottazzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale YouTube di OA Sport, durante la puntata di Tennis Mania. Nel corso della lunga chiacchierata era inevitabile parlare anche di Sinner. Bottazzi ha lanciato una provocazione che potrebbe far riflettere il numero uno al mondo.

“Per Sinner queste Olimpiadi non s’hanno da fare: tornare sulla terra per poi difendere tutti i punti sul cemento e cercare di accumulare vantaggio o mantenere il distacco può essere fatale”. Per quale motivo? I rischi di infortunio sono alti e rischierebbero così di andare a condizionare le chance di difesa del primo posto nel ranking ATP.

Questo il pensiero di Bottazzi che ha aggiunto: “La stagione è molto lunga e tornare sulla terra per poi andare sul cemento… Quest’anno i Giochi Olimpici non ci volevano. Per me Sinner deve andare via liscio e cercare di difendere il numero 1 fino alla fine del 2024″.

Bottazzi preferirebbe lasciare i Giochi di Parigi ad altri “come Alcaraz e Djokovic che sono attualmente più titolati”. Mentre Sinner ha una missione più importante, adesso, da portare avanti: difendere la vetta del ranking ATP, più a lungo possibile. E soprattutto scongiurare il rischio di nuovi infortuni. Ad ogni modo difficilmente, soprattutto a pochi giorni dal torneo, Sinner darà forfait: i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

Jannik a Parigi ci sarà e proverà a lottare per la medaglia d’oro che impreziosirebbe di parecchio il suo già ottimo palmares.