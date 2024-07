Tutti al fianco di Schumacher: è il momento più complicato

La famiglia Schumacher di nuovo la centro dell’attenzione mediatica dopo l’annuncio dell’ex pilota:sono tutti al suo fianco

In un momento piuttosto delicato si sono stretti tutti intorno alla famiglia Schumacher, specialmente in Germania dove rappresenta un’autentica icona. Quando ci sono avvenimenti come quello capitato negli ultimi giorni e l’interesse mediatico aumenta, è inevitabile trovare il sostegno di tanti appassionati.

Stavolta però non si parla di Michael bensì di un altro membro della famiglia Schumacher finito al centro dell’attualità negli ultimi giorni. Su Schumi poco si sa delle condizioni di salute dopo l’incidente del dicembre 2013. L’ex pilota si trova nella sua villa in Svizzera, accudito dalla moglie Corinna. Nessuna notizia ufficiale è trapelata su di lui nel riserbo più assoluto.

Né foto né fuga di notizie, la famiglia accoglie in grande riservatezza solo qualche vecchio amico che può visitare l’ex campione del mondo e intrattenersi con lui. Come disse Jean Todt, probabilmente lo Schumacher che conoscevamo, oggi non esiste più.

Schumacher, tutti attorno all’ex pilota dopo l’annuncio

Se su Michael si sa poco o nulla, diverso è la situazione per Ralf Schumacher, il fratello minore dell’ex campione del mondo, a sua volta pilota di F1 a inizio millennio. Oggi 49enne, Ralf ha comunicato nelle scorse ore una novità importantissima che lo riguarda.

L’ex pilota ha fatto coming out, annunciando al mondo la sua omosessualità. Si tratta di uno dei primissimi casi legati al mondo dell’automobilismo. Ralf Schumacher sta con il suo manager Etienne, 34 anni. La rivelazione è arrivata tramite alcuni post su Instagram.

Il primo li vedeva abbracciati mentre guardavano il tramonto e la didascalia: “Non c’è cosa più bella nella vita di avere il compagno giusto al tuo fianco”. Qualche ora dopo è stata postata una nuova foto che ritrae i due sorridenti in primo piano con la scritta: “Grazie a tutti, siamo molto felici”, segno dell’affetto che sta ricevendo il tedesco in questi giorni.

La foto di Ralf abbracciato al suo compagno è diventata trend topic sui social. Poco dopo sono iniziati ad arrivare a cascata commenti di vicinanza, sostegno e ammirazione da parte di diversi fan e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

Il figlio David, oggi 22enne, che ha dedicato al padre un pensiero: “Sono molto felice che abbia trovato qualcuno con cui ti senti a tuo agio, donna o uomo non importa”.