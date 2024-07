Bologna, rebus Calafiori. L’Arsenal può chiudere, ma alle giuste condizioni

Riccardo Calafiori resta il rebus su cui gravita buona parte del mercato estivo del Bologna. La situazione sembra molto chiara: l’Arsenal continua a essere in pressing e avrebbe alzato l’offerta fissa a 47 milioni di euro. La società rossoblù ne chiede almeno 50, consapevole di dover consegnare una cospicua percentuale al Basilea, per rispettare l’accordo effettuato all’acquisizione del calciatore. Ora, però, i Gunners sembrano davvero a un passo dal calciatore nonostante negli ultimi giorni qualcuno abbia sperato nella permanenza.

E’ chiaro che Vincenzo Italiano sarebbe contento di avere ancora a disposizione un calciatore che, nell’ultimo anno, ha dimostrato tutto ciò che poteva dimostrare. Dalla fase difensiva alla fase di non possesso, l’ex Roma ha acquisito una maturità che al suo secondo anno sotto le Due Torri potrebbe essere importante sia in campionato sia in ottica Champions. Bisogna però rispettare entrambe le volontà, il Bologna è stato chiaro: Calafiori può partire, sì, ma di certo non sarà svenduto.