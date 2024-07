Calcio internazionale in lutto, è morto a 20 anni: cordoglio struggente

Una notizia terribile per il mondo del calcio internazionale. Il giovane talento è scomparso a soli 20 anni, tutto l’ambiente è sotto shock

Quando si pensa al mondo del calcio, alla vita che svolgono i protagonisti di questo sport, c’è spesso da sentirsi invidiosi ed ammirati. Infatti lo stereotipo parla di calciatori dagli stipendi ultra milionari, che vivono in case di lusso e che possono mettere su famiglia da giovanissimi, svolgendo semplicemente la propria passione sportiva.

Spesso però ci si dimentica che i calciatori professionisti sono esseri umani qualsiasi, come tutti noi. Anche loro sono vittime di stress, ansia, problematiche fisiche e drammi di tutti i giorni. Lo ricordiamo soprattutto quando arrivano notizie orribili riguardanti i campioni dello sport e del mondo del pallone, come quella giunta poche ore fa.

Un giovanissimo talento, in rampa di lancio per una carriera molto interessante e promettente, ha perso la vita all’improvviso. Una notizia scioccante, che rappresenta un colpo al cuore per tutti gli appassionati di questo sport, a prescindere da tifo o nazionalità d’appartenenza.

Notizia shock dall’Ecuador: addio al portiere 20enne

La tragica notizia giunge direttamente dal Sud America, più precisamente dall’Ecuador, nazione dove il calcio è molto seguito e considerato lo sport nazionale. Un giovanissimo e talentuoso portiere è venuto a mancare nei giorni scorsi, lasciando nello sconforto e nel dramma tifosi e parenti.

Il protagonista sfortunato di questa vicenda è Justin Cornejo, portiere 20enne del Barcellona SC, uno dei club maggiormente in vista del paese sudamericano. Un comunicato struggente, pubblicato sui social dalla stessa squadra ecuadoriana, ha confermato la prematura scomparsa del calciatore: “Non ci sono parole o frasi che possano cancellare il dolore che proviamo in questo momento”, si legge. “Il ricordo che lascerà a tutti noi sarà ciò che ci darà la forza per superare tutto questo. Justin, sarai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace amico. Ti amiamo moltissimo”..

Cornejo sarebbe morto per via delle gravi ferite riportate dopo una rovinosa caduta, un incidente domestico che gli ha procurato lesioni cerebrali irreversibili. Classe 2003, avrebbe compiuto 21 anni a settembre, era cresciuto nel vivaio dei Toreros prima di essere ingaggiato dal Barcellona. Anche se doveva ancora esordire in prima squadra, era considerato un prospetto interessante per il futuro.

Un colpo al cuore per tutti: dalla famiglia ai colleghi, passando per i tifosi.