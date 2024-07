Come con Schumacher, il grande ex gela la Ferrari: ora hanno tutti paura

Come con Michael Schumacher: il grande ex ha gelato i tifosi della Ferrari facendo il paragone con il tedesco. Cresce il timore tra i fan della rossa

Michael Schumacher è stato sicuramente uno dei piloti più importanti di tutti i tempi, probabilmente il migliore avuto dalla Ferrari. Per molti il tedesco sta al mondo dei motori come Maradona a quello del calcio. Eppure anche per lui, specialmente nella sua esperienza con la scuderia di Maranello, non è stato tutto rosa e fiori. Almeno non subito. Ed è qui che l’esempio inerente al sette volte campione del mondo può assumere stranamente connotati negativi.

L’obiettivo chiaro da parte della “Rossa” è quello di tornare ad essere competitivi per la vittoria del mondiale, sia piloti che soprattutto costruttori. La Ferrari non vince dai tempi di Raikkonen ed è giunta l’ora di interrompere questa striscia. La volontà da parte dei dirigenti, nonché l’auspicio dei tifosi, è quella di tornare a vincere nel 2025, se non già quest’anno (obiettivamente complicato con la Red Bull e Verstappen lanciati verso i rispettivi titoli). Proprio per questo motivo è stato ingaggiato un pezzo da novanta come Lewis Hamilton che con Schumacher condivide il record dei sette titoli mondiali vinti.

Ferrari in ansia, l’annuncio dell’ex gela i tifosi: i dettagli tra Hamilton e Schumacher

La casa automobilistica italiana punta ad avere un motore ancora più potente e tornare a trionfare l’anno prossimo con una coppia da fare invidia: Hamilton-Leclerc. La vittoria dell’ultimo Gran Premio da parte del britannico ha fatto capire, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia ancora in grado di dare nonostante l’età che avanza.

Hamilton vuole essere ancora protagonista e sogna l’ottavo titolo della propria carriera proprio con la Ferrari, coronando un sogno sia dei tifosi che personale. Quando ha deciso di trasferirsi nella scuderia italiana l’ha fatto con questo proposito e anche i recenti investimenti da parte della casa automobilistica fanno presupporre che l’anno prossimo si alzerà l’asticella dove la vittoria potrebbe diventare un ‘obbligo’. Di questo ne ha parlato l’ex team principal della Ferrari, Jean Todt.

L’ex dirigente è stato con la “Rossa” dal 1993 fino al 2007, nel pieno dell’epoca d’oro con Schumi protagonista. Eppure al suo arrivo le cose non erano così idilliache come lo saranno nei primi anni 2000. Tra passato e presente, così si espresso Todt in un’intervista rilasciata alla tedesca ‘Sport Bild’: “Con Hamilton avremo una Ferrari da 9, al mio arrivo nel ’93 era da 5. La domanda è se basterà per vincere il Mondiale. La scuderia è spesso in lotta per il titolo ma conquistarlo è molto più difficile”.

Da qui il paragone con Schumacher che ha gelato i tifosi: “Credo che attualmente ci siano squadre come la Red Bull più attrezzate per vincere il titolo. La Ferrari avrà due ottimi piloti ma questo non basta. D’altronde anche quando Schumacher si è unito a noi, ha dovuto aspettare quattro anni prima di poter vincere un Mondiale”. Anche per Hamilton la situazione potrebbe essere la stessa: il problema è che difficilmente il britannico ha ancora davanti quattro anni di carriera. Così come per la Ferrari potrebbe risultare un fallimento attendere ancora molto senza vincere.