Fiorentina, chiuso Pongracic ora testa a centrocampo e attacco

Chiuso il colpo Pongracic con il centrale Croato che è già stato ufficializzato, in casa Fiorentina si pensa ora a rinforzare centrocampo e attacco. Dopo i primi 3 colpi infatti, con gli arrivi di Kean e Pongracic subito e Valentini da gennaio, in casa viola si guarda già necessariamente al prossimo passo.

Fiorentina, testa al mercato

Sulla trequarti, il nome giusto potrebbe essere quello di Colpani. Il fantasista del Monza piace e non poco. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto. Al momento non arrivano però conferme da casa Brianzola, dove Galliani nega l’esistenza di una trattativa avviata. Un colpo quello del “Flaco” che potrebbe anche aprire ad un clamoroso addio di Nico Gonzalez. In apertura di calcio mercato Pradè non aveva blindato “El Bicho” lasciando aperte seppur in modo minimo le porte di una cessione. Una cessione che dopo quella di Milenkovic abbasserebbe ulteriormente il monte ingaggi in casa Fiorentina. Fiorentina che dovrà poi rinforzare ulteriormente anche la mediana. Il nome di Richard Rios piace e non poco. Il centrocampista colombiano del Palmeiras è stato una delle stelle assolute dell’ultima Copa America. Una Copa America che ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino da 20 a 30 milioni con una clausola rescissoria fissata a 60. Una trattativa quindi non semplice, quindi, quella per Richard Rios con il centrocampista che piace anche a tanti altri in Italia e non solo. Il campo intanto ha visto la Fiorentina vincere e convincere nelle prime due uscite contro Primavera viola e Reggiana in vista della Tournée inglese. Una Torunée che dovrà preparare la nuova Fiorentina di Palladino ad un complicato avvio di stagione…