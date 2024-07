Fiorentina, 4-0 in amichevole alla Reggiana: primo gol per Kean, doppio Kouamé

Poker della Fiorentina di Raffaele Palladino ai danni della Reggiana: a segno nella prima frazione di gioco Sottil e Kean, nella ripresa doppietta di Kouamé. L’allenatore viola, poi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sfida vinta contro la formazione che milita in Serie B: “Sono molto contento perché abbiamo chiuso questa prima parte con un buon test. Ho visto ottime cose, inizio a vedere cose buone. Siamo in costruzione, c’è da migliorare, ma siamo solo all’inizio. Mercato? Pongracic lo abbiamo voluto insieme alla società. E’ un giocatore forte, mi piaceva moltissimo, la società lo sapeva. Siamo stati bravi a prenderlo. Farà un grande campionato, aveva una grande voglia di venire a Firenze. Kean? Sono molto contento. Per Moise era la prima amichevole, ho visto buone cose. Mi è piaciuto. Sottil? La Fiorentina deve ripartire da tutti. Riccardo per me è un giocatore forte, ho parlato con lui in questi giorni. Bisogna stimolarlo e coccolarlo, ma o faccio con tutti. Sono contento della sua prestazione”.