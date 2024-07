Lecce, Falcone: “Obiettivo terza salvezza, scriviamo la storia”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, durante il ritiro con le dichiarazioni riprese da trnews.it: “Buone sensazioni, comunque sia i nuovi giocatori si sono integrati bene. Noi vecchi tra virgolette, li stiamo facendo integrare bene nel gruppo anche se devono imparare un po’ di italiano però ecco comunque sia le sensazioni sono sono buone, nonostante i carichi di lavoro siano siano alti per esprimere sin da subito le qualità. Ora si pensa più a faticare, a mettere benzina nelle gambe però ecco le sensazioni ripeto sono molto buone. Il vero test sicuramente sarà contro il Werder Brema, una squadra di livello. Lì tireremo qualche somma su come stiamo noi, sulle indicazioni che ci darà il mister e tutto quanto. Poi da lì si potrà vedere il tasso tecnico della squadra. Voliamo bassi quindi diciamo una terza salvezza sarebbe tantissima roba per il Lecce, quindi diciamo che l’obiettivo è la salvezza. È uno stimolo in più comunque sia anche entrare a far parte della storia del Lecce, per me sarebbe tanta roba e voglio esserci, voglio farne parte quindi ripeto l’obiettivo è la salvezza appunto per entrare nella storia di questo club”.