Leclerc, l’annuncio scuote la F1: tifosi increduli

Le parole di Charles Leclerc sono sorprendenti, in pochi si aspettavano una sua presa di posizione in un momento cruciale della stagione

Nel corso di questi anni trascorsi alla Ferrari abbiamo imparato a conoscere, anche se da lontano, il carattere di Charles Leclerc. Il pilota monegasco si è dimostrato spesso concreto, per questo ha evitato di lasciarsi andare a facili proclami, anche quando sarebbe stato normale farlo.

Del resto, la scuderia di Maranello viene da anni davvero amari (il titolo manca addirittura dal 2007), per questo è normale desiderare risultati migliori, ma ha poco senso farlo quando è la continuità a mancare. È proprio per questo che quando uno come il monegasco decide di sbilanciarsi non si può che restare sorpresi, specialmente se le sue dichiarazioni si rivelano essere tutt’altro che di circostanza.

Ora che siamo ormai arrivati al giro di boa di questa stagione di Formula 1 è inevitabile fare un primo bilancio, ci sono pochi dubbi sulle potenzialità dei vari team. Ancora una volta ci troviamo ad assistere all’ennesimo dominio della Red Bull e di Max Verstapppen, che si avvia a vincere l’ennesimo titolo mondiale, chi pensava che la Ferrari riuscisse almeno in parte a contrastare la scuderia austriaca è rimasto inevitabilmente deluso. La situazione appare infatti simile a quella degli anni passati, salvo alcuni sprazzi.

Le parole di Charles Leclerc sorprendono tutti

La gioia per la vittoria conquistata da Charles Leclerc a Montecarlo ha lasciato poi spazio a cocenti delusioni, con soli 12 punti conquistati in 4 gare. La “Rossa”, insomma, non sembra proprio riuscire a reggere il ritmo dell’avversaria più forte. Paradossalmente c’è chi inizia addirittura a dubitare del talento del monegasco, nonostante fino ad ora abbia goduto appieno della fiducia del team. A Maranello hanno infatti subito puntato su di lui con un contratto lungo, ma sia in Austria sia in Gran Bretagna è stato il compagno di squadra Carlos Sainz a fare meglio, nonostante sia arrivato agli sgoccioli della sua esperienza con la Ferrari.

Gli ultimi risultati hanno così portato il pilota al terzo posto in classifica, superato da Norris, con 105 punti di distacco dal leader, il campione del mondo olandese, ma nonostante questo il ferrarista sembra essere ottimista.

“Mi aspetto che saremo in lotta con McLaren e Red Bull non appena riusciremo a sfruttare al massimo il potenziale dei nostri aggiornamenti sulla vettura – sono state le sue parole alla ‘BBC’ -. Le prestazioni non sono state quelle che volevamo nelle ultime gare, ora ne voglio fare una che ci permetta di lottare per la pole e per la vittoria. Questa è la mia priorità principale”.

Non manca quindi la carica da parte di Leclerc, che a dispetto dei problemi dell’ultimo mesetto continua a guardare al futuro con ottimismo.