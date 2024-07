Napoli, subito alta intensità: Conte lavora sulla mentalità del collettivo

Un Napoli che corre forte, un Napoli che non può permettersi un’altra stagione fallimentare come l’ultima: Antonio Conte, sin dai primi allenamenti, ha confermato quello che sarà il primo credo della nuova formazione partenopea. Tanto lavoro, carattere per far sì che non si ripeta ciò che fortunatamente è finito lo scorso maggio.

Il mercato porterà nuove pedine, ma Conte è sempre stato in grado di valorizzare le pedine che si è trovato. Certo, potrebbero esserci anche cessioni illustri ma poco conta, perché la maturità, la mentalità di un collettivo si forgia a prescindere dalle condizioni. Le prime giornate saranno già indicative, ma Conte di fronte a queste sfide ha sempre vinto, si entusiasma quando deve rialzare squadre allo sbando. Per questo motivo a Napoli dovrà esserci molta fiducia.