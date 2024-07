Rottura improvvisa in Formula 1: è ufficiale, se ne va. Il sostituto già scalpita

Annuncio improvviso in Formula 1 a ridosso del GP di Ungheria. Lascia uno dei protagonisti del Circus. Il sostituto è già pronto

Penultimo weekend di gara in Formula 1 prima della pausa estiva di agosto. All’Hungaroring di Budapest, uno dei circuiti storici del Mondiale, si disputa il tredicesimo GP stagionale che precede quello di Spa, in Belgio, previsto la prossima settimana.

Un Mondiale, quello in corso, di nuovo nel segno di Verstappen, grande favorito per il titolo piloti, il quarto consecutivo per lui. L’olandese sta massimizzando le prestazioni di una Red Bull non più dominante come nella stagione scorsa. Lo confermano i recenti successi della Mercedes con la doppietta Russell-Hamilton tra Austria e Gran Bretagna e la crescita della McLaren che ha raccolto poco, nelle ultime gare, rispetto al potenziale della vettura a disposizione di Piastri e Norris.

Un Mondiale movimento anche nelle retrovie con la Alpine in ripresa e una Haas a punti nelle ultime due gare grazie al doppio sesto posto di Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco, già ingaggiato dalla Sauber/Audi, non farà più parte della scuderia americana dal prossimo anno, stessa sorte toccata all’attuale compagno di squadra, Kevin Magnussen.

Formula 1, ufficiale l’addio: pronto il sostituto

Come ampiamente annunciato, la Haas ha deciso di non confermare l’esperto pilota danese per il 2025. A comunicare la separazione è stata la stessa scuderia americana. Non è la prima volta che la Haas e Magnussen decidono di interrompere il loro rapporto professionale. Era già accaduto nel 2020 dopo una permanenza durata tre anni.

Stavolta, verosimilmente, le strade di Haas e Magnussen si separeranno definitivamente. Il pilota ha ringraziato il team per il grande supporto ricevuto negli ultimi anni e per la scelta di richiamarlo nel 2022 (al posto di Mazepin) quando era prossimo al ritiro. In quell’annata, Magnussen ha ottenuto uno dei risultati migliori in carriera, ovvero la sorprendente pole position nel GP del Brasile, poi concluso con un ritiro.

Magnussen, con tutta probabilità, sarà sostituito da Esteban Ocon. Quest’ultimo ha lasciato l’Alpine dopo un’esperienza quadriennale con il team transalpino, ora in cerca del suo sostituto (c’è sempre Sainz in cima alle preferenze di Briatore). Manca solo l’annuncio ufficiale per formalizzare il trasferimento del pilota francese che affiancherà Oliver Bearman. Quest’ultimo, attualmente impegnato in Formula 2, lascia la Ferrari Academy per la sua prima esperienza da pilota ufficiale in F1.

Bearman disputerà con la Haas alcune sessioni di prove libere nel Mondiale in corso. Haas che ha anche ufficializzato in settimana il rinnovo fino al 2028 della partnership con la Ferrari per la fornitura delle power unit.