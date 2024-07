Ultim’ora Sainz, c’è l’annuncio cambia la classifica

Arriva l’annuncio riguardante Carlos Sainz e il suo imminente futuro. Cambia tutto per il pilota spagnolo: ecco i dettagli

Nel mondo della Formula 1 continua a tenere banco il futuro di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari sa bene che il suo contratto con la scuderia di Maranello è in scadenza e non verrà rinnovato. Sta vivendo i suoi ultimi sei mesi con la “Rossa” comunque vada il Mondiale in corso. Non ha ancora deciso dove andare l’anno prossimo, preferendo aspettare.

Il classe ’94, infatti, attende che si liberi un posto in un top team, ma ad oggi non è ancora successo. Ha diverse opportunità di scuderie di medio-basso livello e ciò sta di fatto bloccando il mercato della F1, visto che il ferrarista non sciogliendo le riserve sulla sua prossima squadra con diversi team che attendono la sua risposta prima di virare su altri obiettivi. Nel corso delle settimane sono arrivate voci di colleghi, dirigenti e addetti ai lavori alquanto seccati da questa situazione con dei veri e propri ultimatum.

Sainz, cambia tutto per il suo futuro immediato: arriva l’annuncio

Intanto, però, il pilota, non pensa ancora al 2025 ma solo a quest’anno ancora da disputare con la Ferrari. Sainz è concentrato sul presente e lo ha chiarito in prima persona. D’altronde attualmente è quarto in classifica a soli 4 punti da Leclerc pur avendo disputato un GP in meno. Il suo discreto periodo di forma, a discapito di quello generale della Ferrari, può continuare e portarlo nelle zone medio-alte di classifica.

Sainz spera in particolare ancora di vincere in questo 2024, magari aggiungendo un altro Gran Premio a quello già vinto ad inizio stagione in Australia, facendo salire il totale a due. Ne ha parlato lo stesso pilota spagnolo in un’intervista concessa a ‘RacingNews365′. L’annuncio può cambiare le ambizioni sue e della Ferrari, nonché la classifica: “Spero di poter puntare a quante più vittorie e podi possibili, questo è l’obiettivo di quest’anno”, è l’incipit del discorso del classe ’94.

Sainz continua: “So di non poter concorrere per la vittoria del Mondiale, Verstappen è fuori categoria così come la Red Bull. Obiettivamente è un compito molto difficile. Ma io sarò lì, cercando di dare fastidio a tutti e impormi come fatto negli ultimi anni”. Poi passa a parlare del suo momento: “Ogni volta che c’è un’opportunità bisogna provare a coglierla come a Melbourne. Sono stato molto orgoglioso, un momento speciale per me. Probabilmente uno dei migliori della mia vita“. Insomma testa solo sul presente, il 2025 è ancora lontano.