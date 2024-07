Fiorentina, Nzola out dai convocati per la tournée inglese

La Fiorentina partirà domani mattina per la tournée inglese, che avrà come base Preston e che vedrà la squadra viola impegnata in tre match pre-stagione, con il Bolton il 26, il Preston il 27 e con l’Hull City il 30. Palladino ha inserito nei 28 convocati Barak e Pongracic mentre lascia a casa Nzola, Lucchesi e Di Stefano, oltre a Nicolò Pierozzi. La Fiorentina rientrerà in Italia il 31.

Ecco l’elenco:

AMATUCCI Lorenzo, 2004

BARÁK Antonin, 1994

BARONCELLI Leonardo, 2005

BIANCO Alessandro, 2002

BIRAGHI Cristiano, 1991

BREKALO Josip, 1998

CAPRINI Maat Daniel, 2006

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

FORTINI Niccolò, 2006

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KAYODE Michael Olabode, 2004

KEAN Bioty Moise, 2000

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

KOUAME Kouakou Christian Michael, 1997

KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003

LEONARDELLI Pietro (P), 2006

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

MUNTEANU Louis, 2002

PARISI Fabiano, 2000

PONGRAČIĆ Marin, 97

RANIERI Luca, 1999

RUBINO Tommaso, 2006

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990