Inter, la rivincita di Inzaghi. Ora può alzare ancora il livello

Simone Inzaghi lo scorso anno si è preso una bella rivincita: dopo tante critiche nei suoi confronti, l’allenatore dell’Inter ha alzato al cielo lo scudetto dimostrando di essere l’allenatore giusto per questa squadra. Il rinnovo di contratto è la giusta conseguenza per un tecnico che in ogni piazza ha valorizzato il proprio collettivo. All’Inter sembra aver trovato il suo habitat ideale, sia in termini di risultati sia in termini di famiglia, perché lo scorso anno la formazione nerazzurra sembrava un’unica macchina perfetta.

E adesso anche a lui si chiede di passare allo step successivo. Confermarsi in Italia, come primo traguardo da raggiungere, e avanzare il più lontano possibile in Europa. La sconfitta contro l’Atletico Madrid è stata dura da digerire, l’Inter ha dimostrato di poter avere un ruolo principale anche in Champions League ed è per questo motivo che a Inzaghi viene chiesta una nuova sfida per entrare ancora di più nella storia nerazzurra.