Milan, carattere e maturità: la strada per vincere è una sola

Il Milan sta continuando la preparazione estiva in vista del prossimo campionato. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca, che non può permettersi di disputare un’altra stagione come quella terminata a maggio. In attesa degli innesti che arriveranno sul mercato, la formazione rossonera ha comunque bisogno di ritrovare quella fiducia che forse negli ultimi mesi un po’ si è persa. Il cambio di guida tecnica, che si voglia o no, influisce su tutto questo: una ventata d’aria nuova, una rivoluzione che a Milanello volevano da tempo.

Serve però ritrovare quello spirito vincente perché è così che si vince, il Milan lo sa e la sua storia insegna. Fonseca non avrà di fronte a sé un compito facile ma l’esperienza maturata nelle ultime esperienze potrebbe rivelarsi fondamentale. I rossoneri devono ritrovare quel DNA vincente che per anni è stato il diktat del club, tornare a vincere e avvicinarsi ai cugini non è semplice, ma strade secondarie non ce ne sono.