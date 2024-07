Ribaltone in Formula 1, addio ad un big: trovato il sostituto

Il ribaltone sembra essere ad un passo in Formula 1. Uno dei big vicino all’addio. La scuderia ha già trovato il suo sostituto

Aria di ribaltone in Formula 1, dove tutto, un po’ come in ogni ambito dello sport, passa dai risultati. Senza di essi è inevitabile cercare alternative. E’ questo di uno dei big del Mondiale, il cui futuro continua ad essere in bilico.

La scuderia l’ha messo seriamente alla prova, pretendendo risultati concreti prima di un doloroso e possibile addio che può consumarsi da un momento all’altro. I prossimi Gran Premi possono essere decisivi in tal senso. Il benservito è pronto ed è già stato individuato anche il sostituto. Non resta che attendere gli sviluppi delle prossime gare e lo stato di forma del pilota finito sotto ai riflettori.

In Red Bull non tutto va a gonfie vele. Per un Max Verstappen che continua a primeggiare nel mondiale piloti, c’è un Checo Perez sempre più in difficoltà. Tanto che l’olandese ha provato a difenderlo pubblicamente nelle scorse settimane: “Non è giusto dire che è tutta colpa sua, anche io ho trovato difficoltà nell’ottenere il massimo dalla macchina, il team lo sa”, ha detto l’attuale campione del mondo.

Addio vicino in Formula 1, dipende tutto dai prossimi risultati

La verità però dice che il messicano sta vivendo un pessimo periodo di forma e non è più andato a podio dal GP di Cina disputato lo scorso aprile. Verstappen ha praticamente più del doppio dei suoi punti: 255 contro 118. L’olandese è praticamente solo nella difesa del titolo Costruttori e questo è un campanello d’allarme per la Red Bull considerando come la McLaren e le altre scuderie non siano affatto lontane dalla vetta.

La fortuna per il team anglo-austriaco, in questo momento, è che la concorrenza si sta “alternando” con momenti di forma altalenanti per Ferrari, McLaren e Mercedes. Ciò non toglie nulla al fatto che il primato della Red Bull non è più inattaccabile come in passato e che, con il solo Verstappen competitivo, il primato tra i Costruttori è a rischio.

Per questo motivo, la Red Bull non esclude affatto un addio immediato a Sergio Perez. Al di là di una clausola di uscita nel contratto che gli imporrebbe di restare a -100 punti di distanza da Verstappen nella pausa estiva, il messicano ha acuito il suo momento di difficoltà con l’incidente nel Q1 delle Qualifiche del GP di Ungheria che lo farà partire dall’ultimo posto in gara.

Un’altra mazzata per Checo, di fronte alla quale la Red Bull non potrebbe attendere oltre. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già il nome dell’eventuale sostituto, sul quale Horner e Marko sono in disaccordo. Quest’ultimo punterebbe su Tsunoda, il primo su Liam Lawson. The-Race.com ipotizza tuttavia che sia Lawson il favorito per raccogliere l’eventuale sedile lasciato libero da Perez. Per il neozelandese potrebbe concretizzarsi così un ritorno in F1 dopo l’esordio avvenuto lo scorso anno in sostituzione di Ricciardo all’Alpha Tauri.