Terremoto in F1, Spa ultima chiamata: lo cacciano via

Arriva un’ultima possibilità di salvezza prima di essere cacciato: la deadline è fissata per il Gran Premio di Spa. Le speranze sono poche

Gli ultimi risultati disastrosi stanno facendo ragionare il team su un possibile addio a stagione in corso. Sarebbe un vero e proprio ribaltone che solo una super prestazione in Belgio, nell’ultima gara prima della pausa estiva, potrebbe evitare.

Che non sia una stagione particolarmente positiva per Sergio Perez lo si era intuito sin dall’inizio. Nel 2024 la Red Bull ha perso lo strapotere che ha mostrato negli ultimi due anni e si ritrova a gareggiare ad armi pari con la McLaren mentre Mercedes e Ferrari intravvedono la possibilità di inserirsi. La scuderia di Milton Keynes sta puntando forte sul talento di Max Verstappen, in grado di nascondere i limiti della monoposto e di vincere gare tutt’altro che semplici. La sua vettura non è più la migliore ma l’olandese sa come metterci del suo per imporsi.

La vetta del mondiale piloti non è in discussione e probabilmente alla fine arriverà anche il quarto titolo consecutivo. Situazione diametralmente opposta per il compagno di squadra.Sergio Perez, infatti, è relegato in sesta posizione nel campionato e sta collezionando un disastro dietro l’altro. Il rinnovo di contratto arrivato ad inizio stagione, per i prossimi due anni, paradossalmente ha innescato la sua spirale negativa. Helmut Marko nutriva dei dubbi sulla sua conferma ma, di certo, nemmeno lui poteva immaginare un disastro di tali dimensioni.

Red Bull, giorni contati per Sergio Perez: decisivo il GP di Spa

Sergio Perez è stato protagonista nelle ultime due sessioni di qualifica, a Silverstone e Budapest, di altrettanti incidenti che lo hanno messo fuori causa nel Q1. Le condizioni di pista bagnata o umida non possono di certo scusarlo e pongono ora un interrogativo importante in casa Red Bull: confermarlo o mandarlo via a Mondiale in corso ?

A rispondere parzialmente a questa domanda è stato proprio Helmut Marko che, interpellato sull’argomento dai colleghi di Sky Deutschland, ha dichiarato: “Aspettiamo fino alla prossima gara a Spa, dopodiché prenderemo una decisione sul suo futuro”.

Ormai sembra piuttosto certo che almeno di clamorose imprese sul circuito belga, il pilota messicano perderà il proprio sedile dopo l’estate. Anche perché sul suo contratto esisterebbe una clausola che gli impone di rimanere a meno di 100 punti di distacco da Verstappen prima della pausa per ottenere la conferma. Obiettivo ormai francamente irrealizzabile. Al suo posto dovrebbe subentrare Liam Lawson.