ESCLUSIVA SI Contatti fra Atletico Madrid e Girona per Dovbyk: pista calda. I dettagli

Il numero 9 del Girona Artem Dovbyk è stato uno dei giocatori che ha sorpreso di più nell’ultima stagione de La Liga: 24 gol e 10 assist al primo anno in uno dei top 5 campionati europei, numeri straordinari che lo hanno fatto diventare, come preventivabile, uno dei giocatori più ricercati di questa sessione estiva di calciomercato.

Ecco gli ultimi aggiornamenti che il nostro Gianluigi Longari ha pubblicato dal proprio profilo X in merito: “Contatti recenti tra Atletico Madrid e Girona per Dovbyk. Come anticipato l’attaccante ha i colchoneros come destinazione preferita. Si lavora per cercare di ridurre la richiesta di partenza del Girona, ovvero la clausola di rescissione dell’attaccante. Pista calda”.