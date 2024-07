Lazio, termina il ritiro di Auronzo con un pareggio contro la Triestina

Il ritiro ad Auronzo di Cadore della Lazio di Marco Baroni è terminato con un pareggio per 1-1 contro la Triestina, formazione che milita in Serie C. I biancocelesti hanno sbloccato il match nella prima frazione di gioco su calcio di rigore trasformato da Guendouzi. Nel finale di partita gli ospiti hanno pareggiato grazie all’autorete di Lazzari che ha messo fuorigioco Mandas.

LAZIO-TRIESTINA 1-1

Marcatore: 8` Guendouzi (rig.) (L), 81` aut. Lazzari (L)

LAZIO: Provedel (46` Mandas), Patric (60` Ruggeri), Vecino (46` Basic), Rovella (86` Sana Fernandes), Guendouzi (46` Akpa Akpro), Romagnoli (39` Casale), Noslin (65` Castellanos), Isaksen (46` Cancellieri), Tchaouna (46` Zaccagni), Hysaj (46` Pellegrini), Marusic (46` Lazzari).

A disp.: Furlanetto, Renzetti, Dele-Bashiru, Castrovilli, Nuno Tavares, Cataldi, Milani, Pedro.

All.: Marco Baroni

TRIESTINA: Ross, Germano, Struna, Rizzo, Bijleveld, Voca, Vicario, Correia, Lescano, Vallocchia, El Azrak.

A disp.: Diakite, Borriello, Moretti, Malomo, Pavlev, Tonetto, Jonnsson, Guenduz, Celeghin, Attys, Fofana, Vertainen.

All.: Michele Santoni

Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Marco Roncari – Davide Fenzi

Ritiro Auronzo di Cadore | Terza amichevole

Domenica 21 luglio 2024, ore 18:00

Stadio Rodolfo Zandegiacomo, Auronzo di Cadore (BL)