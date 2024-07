Tennis, colpo da urlo: Sinner, guarda cosa ha fatto

Clamoroso quanto accaduto nel match di quarti di finale all’ATP 250 di Gstaad: un colpo che ha lasciato di stucco anche Jannik Sinner

Tutti gli appassionati di tennis hanno ancora negli occhi le prodezze di Carlos Alcaraz durante i match più caldi di Wimbledon, torneo che poi sarebbe stato vinto, e per la seconda volta consecutiva, dal campione spagnolo. I Championships hanno regalato agli spettatori altri colpi davvero fenomenali: roba da spellarsi le mani dagli applausi.

Dai passanti ad una mano quasi irreali di Lorenzo Musetti ai recuperi assurdi di Novak Djokovic con tanto di improbabili ‘veroniche’ acrobatiche, non è mancato lo spettacolo nel tempio del tennis mondiale.

Anche prima di Wimbledon, sull’erba svizzera di Halle, lo stesso Jannik Sinner si era reso protagonista di un paio di voleè in tuffo che avevano richiamato alla memoria le prodezze che, circa 30 anni fa e più, compiva un certo Boris Becker.

Senza nulla togliere alle capacità acrobatiche – peraltro non semplici, considerando l’altezza del numero uno del mondo – del campione altoatesino, quel che si è recentemente visto nel torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, ha lasciato tutti di stucco. Compreso lo stesso Jannik, che avrà certamente avuto modo di vedere le immagini di una prodezza già diventata virale.

Fa il punto colpendo sdraiato in terra: delirio per Halys

Siamo nella località svizzera per lo Swiss Open, torneo che si gioca tradizionalmente sulla terra rossa ma ovviamente in altura, con il rimbalzo della palla che alle volte fa brutti scherzi ai tennisti. Intento a recuperare la posizione dopo un contropiede giocato dal brasiliano Gustavo Heide, suo avversario nel match di quarti di finale, il francese Quentin Halys ha tirato fuori dal cilindro un colpo da raccontare ai nipoti.

Scivolato a terra dopo il suddetto recupero, il giocatore numero 192 del ranking mondiale si è prodotto in un acrobazia degna di un circense. Sdraiato sulla terra, il transalpino ha trovato miracolosamente la coordinazione per sparare dall’altra parte della rete un diritto che ha messo in seria difficoltà l’avversario, prodottosi in un recupero che poi è risultato lungo.

How on EARTH 🤯 From the floor @QuentinHalys hits one of the shots of the year…@SwissOpenGstaad #ATPGstaad pic.twitter.com/L5mSVuMFPS — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2024

Inevitabile la standing ovation che il pubblico ha riservato all’autore della prodezza, che ha incassato anche il sorriso, tra il beffardo e l’ammirato, del suo rivale. Che davvero mai si sarebbe aspettato, in un punto poi discretamente importante per il momento del match, di dover assistere ad un colpo che raramente si vede su un campo da tennis a questi livelli.