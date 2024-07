Berrettini, cambia di nuovo tutto: è ufficiale da pochissimo

Laddove tutto era iniziato, a Gstaad, Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria che gli porta in dote un altro risultato davvero importante

Era il 2018 e un Berrettini, da poco approdato sul circuito Atp, vinceva il suo primo titolo a Gstaad, battendo in finale il veterano Bautista Agut. Sei anni dopo, l’azzurro ha nuovamente trionfato nel torneo svizzero su terra battuta, tappa ormai storica dell’estate tennistica.

Con un perentorio 6-3; 6-1 in finale sul francese Halys, Berrettini ha coronato una settimana davvero positiva nella quale è riuscito a imporsi su avversari di assoluto livello come Auger Aliassime nei quarti di finale e Stefanos Tsitsipas in semifinale. Per Matteo, quello di Gstaad, è il nono titolo della carriera, il secondo quest’anno dopo la precedente vittoria ad aprile a Marrakech, sempre sul rosso.

Uno score importante per Berrettini cui va aggiunta la finale persa sull’erba di Stoccarda contro Draper. Risultati che certificano come, se sostenuto da una condizione fisica adeguata, l’azzurro possa dire ancora la sua ad alti livelli. Inoltre, dopo Gstaad, c’è un altro motivo per sorridere per Berrettini che, finalmente, un anno dopo è tornato dove gli compete. Ed è solo – speriamo – l’inizio.

Berrettini, ora è ufficiale: ecco la nuova classifica

Con i 250 punti ottenuti nel torneo svizzero, Berrettini ha scalato ben 32 posizioni nel ranking Atp. Nella nuova classifica, pubblicata lunedì 22 luglio, Matteo è in cinquantesima posizione con 965 punti. Era da un anno che l’azzurro non tornava nei primi cinquanta tennisti della graduatoria mondiale. Insieme a lui ci sono altri cinque connazionali ovvero Sinner, stabile in prima posizione, Musetti, Darderi, Arnaldi e Cobolli.

A causa della classifica precedente, Berrettini non ha ottenuto la qualificazione ai tornei olimpici, al via nel fine settimana a Parigi. L’azzurro sarà comunque in campo in un altro ATP 250, quello di Kitzbuhel in Austria, con l’opportunità di incrementare ulteriormente il bottino in classifica e guadagnare altre posizioni.

Come ha rivelato lui stesso nell’intervista concessa all’ATP dopo la finale di Gstaad, Berrettini ambisce a ritrovare la top 30 entro la fine dell’anno, in modo da tornare nelle teste di serie dell’Australian Open, primo Slam del 2025. Un obiettivo che per il Berrettini attuale è ampiamente alla portata. Ad agosto, l’azzurro sarà in campo nei Masters di Montreal, Cincinnati e allo Us Open.

Proprio allo Us Open, un anno fa, la sua carriera ha subito un brusco stop a causa dell’infortunio alla caviglia, seguito a una rovinosa caduta durante il match con Rinderknech. Un brutto momento ormai lontano per un tennista che sembra, finalmente, aver ritrovato condizione e motivazioni per competere al meglio.