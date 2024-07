Champions League, preliminari: Bodo/Glimt favorito con l’RFS, la Dynamo Kiev si imporrà sul Partizan?

È ancora una volta tempo di Champions League. Prosegue la fase preliminare dell’edizione 2024-2025: quest’oggi andranno in scena diverse partite, valide per l’andata dei quarti di finale delle qualificazioni. Ecco le gare da tener d’occhio.

Sfida più che abbordabile per i norvegesi del Bodo/Glimt, impegnati nel match casalingo contro i lettoni dell’RFS. Entrambe le squadre hanno già cominciato ufficialmente la loro stagione: i ragazzi di Morozs hanno dovuto sostenere anche un turno preliminare in più, contro i nordirlandesi del Larne. Difficile ipotizzare che la squadra di Knutsen possa lasciarsi sfuggire l’occasione di trionfare, magari in maniera netta, davanti ai propri tifosi. Segnaliamo la quota del risultato esatto 3-0 in favore del Bodo/Glimt: la quota è di 8 su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic è a 6,75. Da segnalare anche la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,80; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Betclic è a 1,62.

Partono favoriti anche gli ucraini della Dynamo Kiev, sebbene il loro avversario sia sulla carta più ostico. La squadra di Shovkovskyi dovrà affrontare il Partizan all’Arena Lublin. Non si tratta di una sfida inedita, visto e considerato che le due squadre si sono affrontate già quattro volte in gare ufficiali e la Dynamo ha sempre avuto la meglio. Molto allettante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,75; la stessa giocata su Betclic è a 2,66 e su WilliamHill 2,80. Chissà che gli ucraini non possano mantenere la porta inviolata: segnaliamo la giocata “NoGoal”, su Planetwin365 a 1,85; come WilliamHill, mentre su Betclic è a 1,76.

Trasferta insidiosa per il Fenerbahce, ospite del Lugano. I turchi sono considerati favoriti, ma chissà che in questo primo turno non possano incontrare più difficoltà del previsto: interessante il segno “X” finale, su Planetwin365 a 3,80; mentre su WilliamHill parliamo di 3,50 volte la posta e su Betclic 3,65.

Da attenzionare anche la sfida tra FCSB e Maccabi Tel Aviv. I rumeni proveranno a sfruttare una preparazione anticipata, visto che la loro stagione è cominciata da quasi un mese, anche se l’avversario è ostico. Molto interessante la quota della giocata “Parziale-Finale X/1”, su Planetwin365 a 6; la stessa giocata su WilliamHill è a 5,80 e su Betclic 4,95. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 finale per l’FCSB: la quota è di 8,25 su Planetwin365; su Betclic 7 e su Unibet 8.