Djokovic, rivelazione clamorosa: “È finita”

Novak Djokovic, il tennista più vincente di sempre, ha pensato di mollare la racchetta. La nuova rivelazione sconvolgente: “È finita”

A 37 anni, Novak Djokovic è ancora il tennista da battere. Rispetto a qualche tempo fa, è vero, è meno insidioso, per i suoi avversari, riuscire nell’impresa, e di questo ne sanno qualcosa soprattutto Carlos Alcaraz, che lo ha battuto per due volte di fila nella finale di Wimbledon, e Jannik Sinner, che dopo averlo superato in Coppa Davis, lo ha eliminato anche in semifinale agli Australian Open.

Ma il numero due del mondo non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo, per lo meno non per il momento, e per lo meno non prima di aver tentato di portare a casa una medaglia, magari del metallo più prezioso, alle Olimpiadi di Parigi, di fatto l’unico trofeo che manca nel palmares di quello che è, numeri alla mano, il più vincente tennista di sempre.

Non tutto, però, è sempre andato liscio nella carriera del serbo. La moglie Jelena, qualche tempo fa, ha raccontato un retroscena del 2018, anno in cui era addirittura scivolato fuori dalla top ten, in cui Djokovic aveva detto alla famiglia che avrebbe lasciato tutto.

Djokovic e il retroscena sul 2018: “Voleva smettere, poi qualcosa è cambiato”

A luglio dell’anno prima, Nole si era dovuto fermare per dei problemi al gomito che lo affliggevano da mesi, tornato in campo al Melbourne Park, era arrivato fino agli ottavi prima di decidere di operarsi. Ancora una volta il ritorno sul rettangolo non fu dei migliori: perse a Indian Wells contro il giapponese Taro Daniel, e a Miami contro il francese Benoit Paire, poi la rottura con i coach Andre Agassi e Radek Stepanek.

Un momento terribile in cui il tennista di Belgrado sembrava non vedere la luce. “Mi disse che si ritirava, questa è la verità – ha raccontato Jelena –. Aveva perso a Miami, una sconfitta terribile. Allora ci ha riuniti e ha detto che era finita. Stavamo piangendo, gli abbiamo detto che non poteva arrendersi. ‘Non so se mi fermerò per sei mesi, un anno o per sempre’”.

Qualcosa poi è cambiato durante una vacanza, e in particolare quando ha visto i figli e la moglie giocare a tennis, convincendosi di tornare. E per fortuna di tutto il mondo dello sport e dei suoi fan, alla fine ha preso la scelta giusta.