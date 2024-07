Dramma Sainz, cuore spezzato: annuncio strappalacrime

Carlos Sainz ha raccontato nel corso di un’intervista il dramma che ha vissuto: cuore spezzato per il pilota spagnolo, l’annuncio colpisce i fan

Il futuro di Carlos Sainz continua ad essere avvolto nel mistero e non c’è un singolo appassionato di Formula 1 che non si chieda quale sarà la prossima scuderia al termine della stagione una volta che avrà detto addio alla Ferrari.

Il pilota spagnolo è cercato da molti team, ma non ha ancora dato una risposta definitiva alle offerte che sicuramente sono pervenute sulla propria scrivania. Tra i più interessati a Sainz c’è il team Alpine che durante il GP di Barcellona ha cercato di accelerare le cose e Flavio Briatore, neo consigliere della scuderia di Enstone, ha incontrato il padre del pilota spagnolo per convincere quest’ultimo ad unirsi a loro.

L’interesse dell’Alpine ha lusingato Sainz che, però, ha preso tempo quasi a voler aspettare la Red Bull, suo grande sogno, che potrebbe comunque mandar via Sergio Perez a fine campionato mondiale nonostante il rinnovo a causa dei brutti risultati raccolti fin qui. Al momento, comunque, il pilota spagnolo se la sta prendendo comoda e ci vorrà ancora del tempo per decifrare quello che sarà il suo futuro.

Nel frattempo, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, Sainz è tornato sul suo addio alla Ferrari, raccontando il dramma che ha vissuto dopo l’annuncio della sua separazione della Rossa e rilasciando dichiarazioni commoventi.

Sainz e l’addio alla Ferrari: lo spagnolo commuove tutti

Dopo quattro anni, l’avventura di Carlos Sainz alla Ferrari si chiuderà ed il pilota spagnolo farà spazio ad una leggenda come Lewis Hamilton. L’iberico non ha deciso ancora cosa farà una volta lasciata la Rossa e nel corso dell’intervista concessa a ‘La Repubblica’ è tornato proprio divorzio dalla scuderia di Maranello, non negando di aver vissuto male la separazione ad inizio anno.

Sainz ha raccontato come sia stato un momento molto duro quando la Ferrari gli ha comunicato che non rientrava più nei progetti e si è sentito poco apprezzato: “Quando mi hanno detto che non avrei continuato non mi sono sentito molto apprezzato come mi sarebbe piaciuto, soprattutto per quello che ho dato io alla Ferrari. Sono stati due-tre mesi duri tra gennaio e febbraio, ho vissuto una fase problematica con l’annuncio dell’arrivo di Hamilton e il mio futuro cambiava” ha ammesso il pilota iberico.

Nonostante tutto, Sainz si è ripreso alla grande mostrando grande forza mentale ed ha dichiarato come il fatto di vedersi ancora con la tuta rossa addosso sia stato un grande stimolo. Il pilota spagnolo ha assicurato ai tifosi che darà tutto per la Ferrari fino al termine della stagione, sottolineando con forza come per lui guidare la rossa sia stato un grande e bel sogno e non porterà mai rancore verso la scuderia che gli ha permesso di realizzarlo.

Parole commoventi quelle di Sainz che, senza dubbio, colpiranno il cuore dei tifosi della Rossa che lo sosteranno ora ancora di più in questi suoi ultimi mesi alla guida della monoposto del Cavallino Rampante.