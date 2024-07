Lakers, da due a zero James: con Bronny se può andare anche LeBron

LeBron James e suo figlio Bronny, situazione intricata ai Los Angeles Lakers. Ecco cosa potrebbe succedere

La decisione dei Los Angeles di scegliere Bronny James all’ultimo draft ha fatto molto discutere, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Sembrava evidente che questa mossa fosse stata fatta soltanto per convincere LeBron James a non uscire dal proprio contratto e restare in gialloviola.

LeBron e suo figlio Bronny potrebbero ottenere un primato dopo appena un minuto di gioco nella nuova stagione. Per la prima volta nella storia della NBA, infatti, padre e figlio giocherebbero contemporaneamente nella stessa squadra. Una fattispecie rarissima anche in altri sport.

Fino a qualche giorno fa, tutti pensavano che LeBron e Bronny avrebbero esaudito il desiderio di giocare nei Los Angeles Lakers insieme per almeno una stagione. Tuttavia sembra che questo sogno possa svanire. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, infatti, potrebbe succedere qualcosa di clamoroso: sia LeBron che Bronny potrebbero lasciare i Lakers. Sarebbe uno scenario incredibile, ma è assolutamente possibile. Ecco tutti i dettagli.

Bronny va male, anche LeBron James lascia i Lakers?

Il precampionato di Bronny James con i Lakers non è stato molto esaltante, almeno fino a questo momento. Il figlio d’arte più famoso e chiacchierato del mondo ha messo a segno soltanto sei tiri su 26 tentativi nelle ultime partite della Summer League, viaggiando con una media realizzativa del 23,1%. Troppo poco per guadagnare un posto nei Los Angeles Lakers, squadra nella quale suo padre è una stella da diversi anni.

Per questo motivo, la dirigenza californiana starebbe pensando di spostare Bronny James nei South Bay Lakers, la squadra che gioca nella lega di sviluppo. Questa potrebbe essere una decisione momentanea, in attesa che Bronny riesca a gestire meglio le pressioni legate all’approdo in NBA e in un club di prima fascia. Lo stesso cestista ha ammesso, nel corso di una recente intervista, di mal tollerare le pressioni che la stampa e i tifosi gli stanno mettendo addosso.

Qualora Bronny venisse spostato nella G League, potrebbe addirittura lasciare i Los Angeles Lakers. Un’opzione che non ha scartato il suo agente, Rich Paul, secondo il quale non è possibile che il ragazzo abbia un two-way contract con l’opzione che consentirebbe ai Lakers di mandarlo nella lega minore. Senza Bronny in squadra ai Lakers, cosa farà papà Lebron? Sarà disposto ancora a rimanere in gialloviola? Nelle prossime settimane potrebbero aprirsi degli scenari clamorosi per la famiglia James.