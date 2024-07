Pedullà: “Juventus, nel mirino due esterni”

La Juventus procede sul mercato senza sosta. In questa fase i bianconeri stanno cercando di piazzare alcuni giocatori. Tra questi Matias Soulé, Federico Chiesa e Filip Kostic. Se tutti e tre dovessero andare via, per i bianconeri si spalancherebbero le porte per almeno due innesti sulle fasce.

Nella lista della Juventus ci sono tre nomi tutti del Porto: i già noti Galeno e Pepe (il preferito della Juve) e oggi si è aggiunto anche Francisco Conceicao, figlio d’arte di Sergio. Per uno di questi la Juve avrebbe intenzione di fare anche un investimento.

A loro, in ottica prestito, c’è sempre vivo anche il nome di Jadon Sancho. Il giocatore di proprietà del Manchester United è un obiettivo concesso, ma la Juve deve attendere le cessioni e sperare che la situazione dell’inglese non cambi.