Sinner, il grande sogno è andato in frantumi: tutto svanito a pochi giorni dal via

Conto alla rovescia per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Intanto è svanito il grande sogno dei tifosi italiani. Non se ne fa nulla

Archiviata l’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo in vista dell’ormai imminente ritorno in campo che avverrà alle Olimpiadi di Parigi con i tornei di tennis che si disputeranno sui campi del Roland Garros.

Sarà la prima partecipazione in carriera per Jannik ai Giochi, un obiettivo che ha definito prioritario già all’indomani del trionfo all’Australian Open a inizio anno. Tre anni fa, non senza polemiche, Sinner ha disertato le Olimpiadi di Tokyo per una questione di programmazione. A Parigi, invece, ci sarà e da numero uno del ranking Atp, posizione che conserverà anche nel main draw del torneo maschile.

Oltre al singolare, l’azzurro disputerà anche il torneo di doppio in coppia con Lorenzo Musetti, una coppia inedita, considerato come Sinner abbia giocato prevalentemente con Sonego con il quale ha ottenuto le vittorie decisive contro Olanda e Serbia nel trionfo di Coppa Davis a Malaga.

Sinner, ipotesi definitivamente svanita: i tifosi ci avevano sperato

A proposito di doppio, il tennis alle Olimpiadi assegna una medaglia anche nel Misto. Si era ipotizzata a riguardo la partecipazione di Jannik Sinner in coppia con Jasmine Paolini, la nostra numero nel tennis femminile, finalista nelle recenti edizioni di Wimbledon e Roland Garros.

Era stata la stessa Paolini a manifestare il desiderio di disputare il misto con Sinner alle Olimpiadi in occasione di un’intervista rilasciata durante il Masters di Madrid. Purtroppo però la nostra coppia di numeri uno non rappresenterà l’Italia nella specialità. Lo ha confermato la stessa Paolini in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Tre eventi concentrati in una settimana sono troppi – spiega Jasmine – fisicamente sarà molto duro e con Jannik non ne ho mai più parlato.” Non se ne fa nulla, dunque. La Paolini si concentrerà, come Sinner, su singolare e doppio, disciplina in cui gareggerà per una medaglia in coppia con Sara Errani. Verosimilmente sarà proprio quest’ultima a rappresentarci nel misto insieme a Andrea Vavassori, specialista nel doppio e, in gara, con Bolelli nel torneo maschile. Errani e Vavassori che hanno disputato insieme Wimbledon, sconfitti al secondo turno.

Tutti gli azzurri impegnati alle Olimpiadi di Parigi conosceranno il loro possibile cammino olimpico, venerdì 25 luglio, giorno dei sorteggi di tabelloni dei vari tabelloni. Da sabato 27 luglio, tutti in campo. Nel weekend del 3-4 agosto, ci sarà l’assegnazione delle medaglie.