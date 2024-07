Allarme Sinner, cambia la classifica all’improvviso: ormai è vicinissimo

Ribaltone in graduatoria: il primato di Jannik Sinner vacilla, inseguito da due agguerriti avversari pronti al sorpasso

La stagione tennistica del 2024 si avvicina a uno dei momenti più caldi, con tre protagonisti che si contendono la leadership della Race ATP: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. La classifica, aggiornata al 21 luglio, vede l’italiano in testa con 6200 punti, seguito dallo spagnolo con 5950 punti, e dal tedesco con 5115 punti. Una battaglia che promette scintille nei prossimi tornei, con i Masters 1000 nordamericani che saranno determinanti per stabilire chi sarà il numero uno a fine anno.

Sinner e Alcaraz, i due giovani fenomeni del tennis mondiale, mantengono le rispettive posizioni senza variazioni significative in questa settimana, non essendo scesi in campo. La loro prossima sfida sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024, un palcoscenico prestigioso ma che, come noto, non contribuisce ai punti della classifica mondiale. L’attesa è quindi rivolta ai Masters 1000 nordamericani, dove ogni punto sarà fondamentale.

L’italiano, con 6200 punti, continua a mostrare una forma straordinaria, consolidando il suo status di leader grazie a una serie di prestazioni impressionanti durante l’anno. Alcaraz, con 5950 punti, rimane a soli 250 punti di distanza, pronto a sfruttare ogni occasione per sorpassare il suo rivale. La loro rivalità, già ricca di episodi memorabili, potrebbe vivere nuovi capitoli decisivi nei tornei che precedono gli US Open.

La rincorsa del tedesco Alexander Zverev potrebbe cambiare tutto: Sinner e Alcaraz avvisati

Alle loro spalle, Alexander Zverev si è confermato il terzo incomodo nella corsa al vertice. Il tedesco ha dimostrato di essere in ottima forma, raggiungendo la finale nel torneo di Amburgo e guadagnando 330 punti preziosi per la classifica. Con 5115 punti, Zverev si trova a poco più di 1000 punti da Sinner (1085 per l’esattezza), ma con i Masters 1000 alle porte, le distanze potrebbero ridursi significativamente.

Zverev, noto per la sua tenacia e il suo gioco potente, ha l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente ai primi due. Una vittoria o una finale in uno dei prossimi Masters 1000 potrebbe infatti portarlo a ridosso di Sinner e Alcaraz, rendendo la corsa al numero uno della Race ancor più avvincente.

Oltre ai tre contendenti principali, la classifica ATP Race presenta altri nomi di rilievo che possono influenzare gli equilibri del circuito. Daniil Medvedev è quarto con 4000 punti, seguito da Casper Ruud con 3485 punti e Novak Djokovic con 3160 punti. Più distaccati, ma comunque pericolosi, Alex de Minaur (2905 punti), Stefanos Tsitsipas (2665 punti), Taylor Fritz (2530 punti) e Tommy Paul (2475 punti) completano la top 10.

I prossimi tornei saranno cruciali per determinare la gerarchia definitiva della stagione. I Masters 1000 nordamericani, con il loro alto numero di punti in palio, rappresentano l’occasione ideale per i contendenti di rafforzare o ribaltare le attuali posizioni. Gli occhi saranno puntati su Sinner, Alcaraz e Zverev, ma anche gli altri top player potrebbero riservare sorprese, aggiungendo ulteriori colpi di scena a una stagione già entusiasmante.