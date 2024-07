ESCLUSIVA SI Pedullà: “La Juve libera Soulé per la Roma. E ora torna su Koopmeiners”

Affari incrociati fra Juventus, Roma ed Atalanta, che possono portare a due trasferimenti di un certo peso. Il primo ve lo abbiamo raccontato negli scorsi minuti, parlandovi della stretta finale per vedere Matias Soulé andare verso la capitale. Questo affare i bianconeri lo fanno anche nell’ottica di un possibile nuovo rinforzo a centrocampo.

Ecco infatti quanto spiega Alfredo Pedullà in merito: “ Matias Soulé alla Roma, è solo questione di (poco) tempo. Gli ultimi dialoghi con la Juventus hanno portato a una base di intesa: 26 milioni più 4 di bonus abbastanza semplici da raggijngere è la richiesta, 26 più 2 la propdella Roma. Bisogna mettere a posto i bonus, poi Soulé potrà raggiungere De Rossi, la sua unica scelta. La Juve dovrebbe avere anche il 10 per cento da eventuale futura rivendita. Ma possono esserci sviluppi importanti anche su Huijsen: dopo quanto vi abbiamo anticipato, Tiago Pinto (che ha avuto il difensore classe 2005 a Roma) sta insistendo per il Bournemouth, pressing altissimo. Non è ancora un’operazione completata, lo Stoccarda resta in corsa, ma Pinto sta insistendo. Formalizzato Soulé, la Juventus andrà dall’Atalanta per aumentare l’offerta in direzione Koopmeiners: il sacrificio del talento argentino è stato deciso proprio per dare a Thiago Motta il centrocampista ritenuto prioritario. E la Juve ci sta pensando da metà gennaio, tracce chiare – già mesi e mesi fa – per il futuro che ora devono portare agli accordi”.