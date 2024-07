Ufficiale, ricorso respinto: altra penalizzazione in Italia

La Corte Federale d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso della società confermando la penalizzazione di 3 punti per violazioni amministrative

Continuano a fioccare penalizzazioni come se piovesse in Italia dove il prossimo campionato comincerà con alcuni asterischi ed una classifica del tutto stravolta.

Quando di parla di Serie C, però, la cosa non sorprende visto che negli ultimi anni le graduatorie dei tre gruppi che la vanno a comporre sono state spesso ribaltate da penalizzazioni ad inizio stagione o in corso d’opera. Anche quest’anno le cose andranno in questo senso e negli ultimi mesi la Corte Federale d’Appello della FIGC ha avuto il suo bel da fare, respingendo ricorsi e confermando penalizzazioni varie.

Lo scorso aprile, ad esempio, furono confermate le penalizzazioni per violazioni di carattere amministrativo di Alessandria e soprattutto Taranto che mostrò grande insoddisfazione per com’erano andate le cose. Pochi giorni fa, invece, sempre l’Alessandria si è vista respingere il proprio ricorso e dovrà scontare due punti di penalizzazione nel prossimo campionato, oltre a dover pagare un’ammenda di 1000 euro sempre per violazioni di natura amministrativa.

Nella giornata di lunedì, invece, è toccato ad una delle società più importanti del campionato subire la stessa sorte, vale a dire la Spal il cui ricorso pure è stato respinto ed è stata sanzionata con 3 punti di penalizzazione che dovrà scontare nella prossima stagione.

Spal, ora è ufficiale: ricorso respinto e penalizzazione

Niente da fare per la Spalche il prossimo anno dovrà cominciare il proprio campionato con un -3 in classifica. Lunedì, la Corte Federale d’Appello della FIGC, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il corso della società ferrarese riguardo la penalizzazione di 3 punti comminatagli dopo il deferimento del Tribunale Federale Nazionale per violazioni di carattere amministrativo dello scorso 11 giugno.

Brutte notizie anche per il presidente della Spal e legale rappresentante del club Joseph Tacopina che si è visto confermare i 3 mesi di inibizione. Colpo durissimo per la squadra ferrarese che ha fatto di tutto per iniziare il prossimo campionato a zero punti come tutte le altre, ma la Corte Federale d’Appello non ha voluto sentire ragioni, confermando in toto quanto stabilito il mese scorso dal TFN.

Chiusa la questione giudiziaria, la Spal dovrà ora per forza di cose concentrarsi sul campo e costruire una squadra capace di lottare per conquistare la promozione in Serie B. La squadra allenata da Andrea Dossena, in questo senso, è vicina a mettere a segno uno dei suoi primi acquisti portando a Ferrara un giocatore che il tecnico conosce molto bene ovvero Mattia Mustacchio, esterno di 35 anni valorizzato da Dossena alla Pro Vercelli nella passata stagione.