Verstappen in Mercedes: l’annuncio scuote il mondo della Formula 1

Max Verstappen può lasciare la Red Bull. I rumors sono sempre più insistenti e la Mercedes sogna il colpaccio

Momento non brillantissimo in Formula 1 per il leader della classifica piloti. Max Verstappen sembrava destinato ad un assolo in scioltezza che potesse garantirgli senza troppi affanni il quarto titolo consecutivo alla guida della Red Bull. Invece, nelle ultime settimane, le cose si sono complicate, visti i risultati più deludenti del previsto.

Nelle ultime tre gare estive di F1, Verstappen non è più riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Deludente in particolare il GP di Ungheria, svoltosi nello scorso weekend. L’olandese è stato protagonista di una prova insufficiente, culminata con un paio di sorpassi falliti e il rischio di finire fuori pista dopo un contatto con Lewis Hamilton.

Verstappen che, in Ungheria, è apparso particolarmente nervoso nei confronti del muretto Red Bull. Il campione del mondo in carica ha preso particolarmente male alcune direttive imposte dal suo team durante la gara, rispondendo polemicamente nel team radio, al punto da essere criticato dall’ingegnere di pista Red Bull per il suo atteggiamento.

Verstappen, via la clausola rescissoria. Le parole di Wolff dicono tutto

Segnali di rottura tra Max Verstappen e la Red Bull? Di certo le due parti non sono mai state così in tensione come in questo momento. Ma in realtà proprio durante il weekend in Ungheria sono emersi dei retroscena relativi al suo futuro, messi in atto dalla decisione del consulente Helmut Marko.

Marko ha scelto di redigere una lettera di accompagnamento al suo contratto, garantendo la sua permanenza in Red Bull sino a fine 2026, ovvero il termine naturale dell’accordo. Nello stesso tempo ha invalidato la clausola rescissoria presente nel contratto di Verstappen, il quale non si potrà liberare dalla Red Bull finché Marko sarà presente.

Una mossa che però non frena le voci sul suo addio, alimentate da Toto Wolff. L’attuale team principal di Mercedes sogna ancora lo smacco: strappare Verstappen ai grandi rivali per tentare di aprire un nuovo ciclo vincente in F1: “Non so esattamente quale fosse il contenuto di questa clausola, perché non la conosco. La cosa più importante è che un pilota voglia restare nel proprio team e voglia guidare per loro. Dipende tutto da questo”.

Dunque clausola o meno, sarà Verstappen a decidere il da farsi. La Mercedes sta pensando a Andrea Kimi Antonelli come nuovo pilota per il 2025 ma tiene aperta sempre una porta all’olandese, qualora decidesse seriamente di lasciare il team di Milton Keynes e tentare una nuova esperienza.