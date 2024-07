Bologna, buon test con il Brixen: le indicazioni di Italiano e le prime impressioni su Dallinga

Di fronte a circa 1000 tifosi, il Bologna nella giornata di ieri ha dominato la sfida contro il Brixen trovando la via della rete nella prima frazione di gioco con il giovane marocchino Byar prima e il raddoppio con il colpo di testa di Fabbian. Poi amministrazione nel secondo tempo con i rossoblù che nonostante i cambi non sono riusciti ad aumentare il punteggio a loro favore.

TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski (dal 72′ Bagnolini), De Silvestri (dal 46′ Corazza), Beukema (dal 66′ Posch), Ilic (dal 46′ De Luca), Lykogiannis (dal 66′ Menegazzo), Moro (dal 66′ Ravaglioli), Byar (dal 46′ Hodzic), Fabbian (dal 66′ Dallinga), Orsolini (dal 46′ Odgaard), Castro (dal 46′ Raimondo), Cambiaghi (dal 46′ Karlsson). All.: Vincenzo Italiano.

BRIXEN: Weiss, Angerer, Miuli, Leitner, Korè, Sanna, Wachtler, Deporta, Mlakar, Menghin, Mellarini. All.: Patrizio Morini. Subentrati nel secondo tempo: Dal Cortivo, Vasilico, Nardone, Ploner, Mueller, Rabanser, Pasquazzo, Ausserhofer, Acherer, Höfer, Oberhofer.

Arbitro: Cazzavillan.

RETI: Byar (35′ pt), Fabbian (45′ pt).

CONSIDERAZIONI ITALIANO POST-PARTITA

Vincenzo Italiano, a Sky Sport dopo l’amichevole di ieri: “Piano pianino cresceremo di condizione, i carichi si fanno sentire ma i ragazzi sono davvero delle spugne, continuano ad assimilare e a seguire le indicazioni che stiamo dando, sono contento. Credo che il Bologna abbia dimostrato in questi ultimi anni di essere una squadra che può prendere in mano le partite creando tante palle gol. Il Bologna lo scorso anno ha terminato con il secondo possesso palla in Serie A: le qualità ci sono. Abbiamo tanti esterni bravi nell’uno contro uno e tanti giocatori in grado di buttarsi dentro.

Dallinga? “L’ho visto voglioso, ci teneva ad entrare in campo oggi perché vuole subito entrare in sintonia con i compagni. Vuole subito entrare nel mondo Bologna, mi sembra un ragazzo motivato con grande voglia di fare bene. Ha una struttura importante ed è bravo anche a legare il gioco: il Bologna ha fatto un ottimo acquisto”.

Possibili acquisti in difesa? “Stiamo vedendo cosa può arrivare dietro perché dobbiamo essere un numero importante date le tre competizioni: la situazione Calafiori è chiara. Se arriva qualcuno che può aiutare ben venga”.

Hummels? “Se ne parla, è un giocatore che non scopriamo adesso, di caratura mondiale. Un giocatore esperto e di qualità, vediamo quello che succede”.

L’infortunio di Holm? “Ieri ha avuto una brutta contusione, farà gli esami domani, speriamo non sia nulla di particolare”.

Karlsson? “Motivatissimo, sempre a domandare e chiedere a me e allo staff. Grande disponibilità. Lo sto vedendo molto bene sia negli allenamenti che nelle partite. Secondo me ha grande voglia di riscattare la passata stagione, sono convinto che possa togliersi qualche bella soddisfazione”.