Marc Marquez spiazza Valentino Rossi: lo ha messo in ridicolo

Marc Marquez ancora una volta riaccende la polemica: mirino su Valentino Rossi

In vista del Gran Premio di Silverstone, in occasione del 75° anniversario della classe regina del motociclismo, la MotoGP ha chiesto ai suoi piloti di rievocare quella che, a loro avviso, è stata la gara migliore di sempre. Un’iniziativa che ha riacceso antiche rivalità e portato alla luce sentimenti mai sopiti.

Marc Marquez, fresco di firma con la Ducati ufficiale, non ha perso l’occasione per mettere in risalto una delle sue vittorie più significative: il Gran Premio di Phillip Island del 2017. Una gara che, secondo lui, rappresenta il culmine della sua carriera. Tuttavia, ciò che ha destato maggiore attenzione è stato il fatto che questa vittoria fu ottenuta battendo proprio Valentino Rossi. Una scelta che molti interpretano come tutto fuorché casuale.

Marquez e Rossi sono protagonisti di una rivalità che dura ormai da un decennio. I loro scontri, sia in pista che fuori, hanno segnato profondamente la storia recente della MotoGP. Dal famigerato episodio di Sepang 2015, dove un contatto tra i due scatenò un’ondata di polemiche, alla continua tensione palpabile nelle dichiarazioni pubbliche, la relazione tra i due è sempre stata caratterizzata da aspra competizione.

La scelta di Marquez di menzionare proprio la gara del 2017 ha fatto sì che molte sopracciglia si sollevassero… Alcuni vedono in questa decisione un deliberato tentativo di mettere ‘in ridicolo’ Rossi, riaprendo vecchie ferite e mostrando una persistente acredine. A distanza di anni Rossi stesso, pur non commentando la cosa pubblicamente, è parso alquanto sorpreso e spiazzato dalla mossa di Marquez, ritenendo che certi gesti dovrebbero ormai appartenere al passato.

Valentino Rossi nominato da Marquez: impazza la polemica

Contrariamente a Marquez, molti altri piloti hanno scelto di ricordare momenti diversi della storia della MotoGP, spesso legati a imprese memorabili dello stesso Valentino Rossi. Raul Fernandez ha premiato la battaglia tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa a Brno nel 2012, mentre Pedro Acosta ha rievocato la spettacolare sfida del 1991 tra Kevin Schwantz e Wayne Rainey in Germania.

La maggior parte dei piloti, però, ha citato come gara migliore il Gran Premio di Laguna Seca del 2008, dove Rossi eseguì il celebre sorpasso al ‘Cavatappi’ su Casey Stoner. Jorge Martin ha dichiarato: “Per me la MotoGP è Laguna Seca 2008, lì sono saltato giù dal divano”. Un’altra gara molto ricordata è stata quella di Barcellona 2009, con il sorpasso all’ultima curva di Rossi su Jorge Lorenzo, indicata come la più bella di sempre anche da Luca Marini, Aleix Espargaró e Taka Nakagami.

Nonostante l’annuncio di Marquez, le parole degli altri piloti hanno evidenziato ancora una volta quanto Valentino Rossi sia stato e continui ad essere una figura centrale nel mondo della MotoGP. Le sue imprese restano vivide nella memoria collettiva, simbolo di un’epoca d’oro del motociclismo.

Il Gran Premio di Silverstone si preannuncia non solo come una celebrazione della storia della MotoGP, ma anche come l’ennesimo capitolo di una rivalità senza fine tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Un duello che continua ad affascinare e dividere tifosi e appassionati, mantenendo viva la passione per uno sport che, grazie a questi due campioni, ha regalato emozioni indimenticabili.