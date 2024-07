Sinner, giudizio senza precedenti: Anna Kalinskaya spiazzata

Si continua a parlare del rapporto sentimentale tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, i due tennisti che ormai sono usciti allo scoperto

Tra pochissimi giorni scatterà l’evento sportivo più atteso del 2024, Ovvero le Olimpiadi di Parigi, la manifestazione per eccellenza che riguarda la maggior parte degli sport e delle discipline. Mai come quest’anno sarà intrigante e competitivo anche il torneo olimpico di tennis, soprattutto in ambito maschile singolare.

Saranno presenti a Parigi alcune leggende di questo sport, come Novak Djokovic o Rafa Nadal che si sono preparati fortemente per provare a raggiungere una medaglia olimpica. Ma anche i migliori in circolazione del momento, a partire da Carlos Alcaraz, mentre sarà assente il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner. L’azzurro non potrà tentare di rifarsi dopo gli ultimi due slam negativi, a Roland Garros e Wimbledon.

Anche Sinner, come i suoi rivali già citati, puntava molto sulle Olimpiadi e sulla possibilità di incrementare il suo bottino personale con una medaglia nella competizione più affascinante. Nulla da fare però dopo l’annuncio relativo al forfait arrivato ieri.

Bertolucci, il consiglio a Sinner sulla sua vita di coppia

Intanto Sinner, dopo l’uscita ai quarti di finale di Wimbledon, si è concesso un po’ di relax vacanziero assieme alla sua attuale fidanzata. La tennista russa Anna Kalinskaya: i due ormai sono usciti allo scoperto e, come spesso capita nel mondo del gossip, sono presto divenuti argomento di conversazione internazionale.

C’è persino chi imputa a questa relazione molto appassionata il calo di rendimento di Sinner, che non è riuscito a tenere testa al suo rivale diretto Carlos Alcaraz nelle ultime sfide. Il rapporto con la Kalinskaya è dunque al centro delle cronache, ma anche di molto scetticismo da parte degli appassionati di tennis.

A correre in soccorso di Sinner ci ha pensato l’ex campione del tennis azzurro Paolo Bertolucci. Quest’ultimo, intervistato da ‘Radio24’, ha consigliato Jannik sul da farsi: “In questa fase, vista l’uscita pubblica con la fidanzata, Sinner ha bisogno di uno scudo protettivo. Lui non ha un carattere forte e menefreghista come Valentino Rossi o Alberto Tomba. Deve proteggersi dalle voci, che arrivano da tutto il mondo, altrimenti non riuscirebbe a vivere”.

Sinner e Anna Kalinskaya appaiono nel frattempo sempre più legati. I due sono stati paparazzati in Sardegna la scorsa settimana, prima di riprendere la preparazione.