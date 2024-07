Galatasaray-Parma 0-2: Icardi e Mertens? No, Hernani e Man: Pecchia diverte

A Linz il Parma di Pecchia ottiene una vittoria che brilla per la caratura degli avversari, seppur si trattava di una amichevole estiva, ma anche per il fatto che i gialloblù danno l’impressione di poter ottenere anche di più.

Il Galatasaray schiera Icardi e Mertens in campo dal primo minuto, la squadra di Pecchia vince 2-0 con un gol per tempo. Ma il risultato poteva essere più largo, viste le occasioni e la produzione di gioco contro una delle formazioni più pericolose affrontate finora. Alla Raiffeisen Arena di Linz, davanti a oltre 6mila spettatori (di cui oltre 100 tifosi gialloblu), è Bonny dopo 30 secondi a colpire il palo grazie un bel recupero di Estévez. Poi è solo Parma, tranne un’uscita di Suzuki che anticipa Icardi che commette fallo su di lui. Nel finale di primo tempo, è ancora Hernani (dopo lo spettacolare gol ad Anversa) a firmare di testa il vantaggio su cross perfetto di Sohm. Nel secondo tempo, in un match molto caldo non solo sugli spalti e nella temperatura (in campo ci sono stati 3 ammoniti), Coulibaly infila in profondità per Dennis Man, che all’esordio stagionale, supera Muslera e realizza a porta vuota. All’86 è ancora l’esterno rumeno a scappare via, coordinarsi per il tiro e colpire la traversa. Prossima amichevole, la quarta della pre-season 2024/25, sarà mercoledì 31 luglio contro la rivelazione della Bundesliga, il Fussballclub Heidenheim 1846.

GALATASARAY-PARMA 0-2

Marcatori: 42’ Hernani Jr, 70’ Man

GALATASARAY (4-2-3-1)Muslera; Ayhan (46’ Baltacı), Bardakçi (67’ Akman), Nelsson (75’ Demir), Köhn (46’ Dubois); Torreira (67’ Akgün), Kutlu (46’ Demirbay); Ziyech (67’ Yilmaz), Mertens (46’ Batshuayi), Zaha (46’ Aktürkoglu); Icardi (84’ Aydın).A disposizione: Güvenç, Jelert.Allenatore: Okan Buruk

PARMA (4-2-3-1)Suzuki; Coulibaly (87’ Mikolajevski), Delprato, Circati, Valeri (59’ Valenti); Estévez (46’ Cyprien), Sohm (69’ Hainaut); Partipilo (59’ Man), Hernani Jr (59’ Haj), Mihaila (46’ Camara); Bonny (46’ Charpentier; 62’ Kowalski).A disposizione: Chichizola, Corvi, Rinaldi, Osorio, Balogh, Begić, Čolak, Amoran.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Alan KijasAssistenti: Santino Schreiner, Thomas KaplanQuarto Uomo: Safak BarmaksizAmmoniti: Sohm, Baltacı, Valenti

Angoli: 5-6

Recupero: 1’ pt; 2’ st