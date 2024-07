Milan, soluzione in casa: Saelemaekers convince Fonseca

Il Milan potrebbe avere un Alexis Saelemaekers in più nel motore. Il Diavolo cerca soluzioni sul mercato per allungare la rosa in ogni reparto. E anche il reparto degli esterni potrebbe aver trovato una soluzione in più ovvero Alexis Saelemaekers.

Il belga è tornato dal prestito al Bologna, dopo il mancato riscatto. Ed è tornato decisamente cresciuto dopo l’ottima stagione in rossoblù agli ordini di Thiago Motta. Alexis è un soldato, con ottima tecnica e grande intelligenza. Certo non ha nei piedi tanti gol come un grande esterno offensivo.

Saelemaekers ha convinto Fonseca, ma rimarrà al MIlan?

Stando alle dichiarazioni del tecnico rossonero, Paulo Fonseca, il belga si è guadagnato la fiducia del neo allenatore del Diavolo. Tuttavia, anche lo stesso mister rossonero ha messo in dubbio la permanenza di Saelemaekers al Milan. La sua conferma all’ombra del Duomo non è scontata e non dipende solo da fattori strettamente tecnici. Lo stesso giocatore belga, lo scorso anno, preferì l’addio per trovare minutaggio.

Scelta azzeccata per Thiago Motta ne fece un titolare quasi inamovibile nel suo Bologna. Oggi Saelemaekers può diventare un attore comprimario molto importante nell’economia della rosa del Milan. Ma se ai rossoneri giungerà un’offerta interessante, sarà difficile dire di no. Anche perché l’ex Anderlecht non è privo di estimatori e può diventare una soluzione per qualunque squadra giochi con gli esterni offensivi o, anche, addirittura a tutta fascia.

Un mese per la decisione definitiva

Difficile che per un giocatore nella condizione di Saelemaekers il Milan metta un limite temporale alla sua eventuale cessione. Quindi il belga, a meno di altre cessioni remunerative o decisione forte di Fonseca, rimarrà in bilico fino alla fine della sessione di calciomercato alla fine di agosto.